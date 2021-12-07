Слухи о травле люизитом вместо санобработки рассылают в Казнете

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В одном из популярных Telegram-каналов распространяют видеоролик, автор которого утверждает, что COVID-19 вовсе не вирусное заболевание, а отравление люизитом. Ядовитое вещество якобы распыляют в общественных местах под видом санобработки. Это неправда.

Люизит, как пишет StopFake.kz, – это отравляющее вещество кожно-нарывного действия. В чистом виде люизит – бесцветная жидкость с резким запахом, напоминающим запах герани.

Впервые люизит был изобретен в 1918 году. Его планировали использовать во время Первой мировой войны, однако в боевых действиях он так и не был применен. Никакого применения, кроме боевого, у люизита нет.

"Симптомы отравления люизитом проявляются практически сразу после контакта с веществом. Уже через несколько секунд на коже появляются покраснения, а спустя несколько часов – нарывы. У подвергшихся воздействию люизитом также краснеют глаза, может начаться носовое кровотечение, кашель, чихание, одышка. Характерными симптомами также могут являться диарея, тошнота, сниженное кровяное давление. Отравление люизитом обратимо, против него есть доступный антидот", – пояснили специалисты.

Отсюда можно сделать вывод, что симптомы отравления люизитом и COVID-19 заметно различаются. При коронавирусной инфекции у людей не возникает воспалений и нарывов на коже, не раздражаются слизистые оболочки глаз, не понижается кровяное давление.

Также фактчекеры уверяют: нет никаких оснований полагать, что ядовитое вещество распыляют под видом санобработки.

"Люизит не обладает противомикробными и дезинфицирующими свойствами. Он не входит в перечень разрешенных для проведения санитарной обработки химикатов", – пишут они.

Ранее в комитете санэпидконтроля сообщали, что в Казахстане не используют опасных для здоровья или токсичных растворов для проведения дезинфекции в общественных местах.

"Таким образом, теория о том, что людей намеренно травят ядохимикатами, выдавая процесс распыления люизита за санитарную обработку, – фейк. Ей нет никаких подтверждений, а симптомы отравления люизитом значительно отличаются от симптомов COVID-19", – к таким выводам пришли разоблачители фейков.

В сентябре в Казнете распространялся фейк о том, что на улицах будут распылять вакцину от коронавируса, а в августе прогремела новость о распылении самого вируса. В ноябре казахстанцы приняли парящий над Таразом самолет за распылитель опасных химикатов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1945734-sluhi-o-travle-lyuizitom-vmesto-sanobrabotki-rassylayut-v-kaznete/