Будут ли в Казахстане вводить новые ограничения из-за омикрон-штамма, рассказали в Минздраве

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Глава Минздрава рассказал, какова вероятность того, что омикрон-штамм коронавируса появится в Казахстане и могут ли власти страны в этом случае ввести новые ограничения - данный штамм выявили уже в соседней России, передает корреспондент NUR.KZ.

Алексей Цой сообщил, что сейчас главный вопрос - изучение природы данного штамма и определение уровня его заразности.

«Штамм неизведанный. Важно понять, как он распространяется в мире, особенно в тех странах, где впервые был выявлен. Во Всемирной организации здравоохранения нам сказали, что создана рабочая группа, которая исследует этот штамм. Самое важное, чтобы он не был пандемичным. Чтобы не занял превалирующее положение внутри страны. Например, дельта-штамм занял почти 80-90%, где появился, то есть занял главенствующее положение. Другие штаммы были вытеснены им. Сейчас мы наблюдаем по другим штаммам. Новые, которые появились, они так не распространяются. Поэтому задача сейчас всего мирового сообщества именно проследить, насколько штамм заразный, как он действует, какие его клинические проявления и насколько он контагиозен, опасен для людей», - отметил министр.

По его словам, к этому часу достоверных данных по данному штамму нет.

Внутри страны, заверил он, ведутся работы по снижению риска завоза инфекции. В частности, проводятся заборы биоматериала, особенно у тех граждан, которые приезжают из-за рубежа и имеют положительные анализы на КВИ.

«Эти образцы берутся и в дальнейшем проводится секвенирование вирусов, чтобы определить, к какому виду штамма относится. В ближайшее время мы получим результаты и на основании этого будет видно. В любом случае, даже если он придет в Казахстан, самое главное - нужно понять, как он в природе себя ведет», - пояснил Цой.

Что касается введения карантинных мер, то это, по его словам, будет зависеть от вирулентности, то есть патогенности вируса.

«Если вирус будет агрессивным, будет множество случаев заражения, и болезнь будет тяжело протекать, тогда, конечно, будут вводиться дополнительные ограничения. Самое главное, что ПЦР-тесты «видят» - «омикрон» это или другой штамм КВИ. Лечение в принципе идентичное. В странах, где он выявлен, больных лечат так же, как и при заражении другими штаммами. Поэтому здесь в принципе система готова, клинические протоколы имеются», - резюмировал министр здравоохранения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1945640-budut-li-v-kazahstane-vvodit-novye-ogranicheniya-iz-za-omikron-shtamma-rasskazali-v-minzdrave/