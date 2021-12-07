Профессор предположил, откуда мог прийти штамм "омикрон"

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Ученый предположил, каким образом мог возникнуть штамм "омикрон", передает РИА Новости.

Как предположил профессор Сколковского института науки и технологий Георгий Базыкин, новый штамм мог долгое время находиться в организме человека с подавленной иммунной системой.

"Возможно, был какой-то человек с подавленным иммунитетом, который долго болел. Вирус в нем или в ней за продолжительное время накопил много мутаций, которые позволяют выживать в ситуации подавленного иммунитета. После этого выскочил в общую популяцию. Но это гипотеза, с большой долей вероятности мы так и не узнаем, как было дело", - говорит профессор.

Он добавил, что скорее всего в течение долгих месяцев штамм накапливал в себе множество мутаций и все это время не был обнаружен.

По словам Базыкина, ветка могла передаться каким-либо зверям, потом передаться животному, а затем уже снова человеку. Предварительно перед этим накопив ряд мутаций.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1945588-professor-predpolozhil-otkuda-mog-priyti-shtamm-omikron/