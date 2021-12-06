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Свыше 630 новых случаев COVID-19 выявили за сутки в Казахстане

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Иллюстративное фото: Gettty Images/ Bloomberg / Contributor

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 632 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщается в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19.

В разрезе регионов ситуация обстоит следующим образом:

  • в Нур-Султане – 102,
  • в Алматы – 66,
  • в Шымкенте – 0,
  • в Акмолинской области – 69,
  • в Актюбинской области – 6,
  • в Алматинской области – 12,
  • в Атырауской области – 9,
  • в ВКО – 16,
  • в Жамбылской области – 8,
  • в ЗКО – 16,
  • в Карагандинской области – 101,
  • в Костанайской области – 71,
  • в Кызылординской области – 4,
  • в Мангистауской области – 0,
  • в Павлодарской области – 77,
  • в СКО – 68,
  • в Туркестанской области – 7.

Напомним, что днем ранее в РК выявили почти 700 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1945374-svyshe-630-novyh-sluchaev-covid-19-vyyavili-za-sutki-v-kazahstane/

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