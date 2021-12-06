Свыше 630 новых случаев COVID-19 выявили за сутки в Казахстане

Иллюстративное фото: Gettty Images/ Bloomberg / Contributor

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 632 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщается в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19.

В разрезе регионов ситуация обстоит следующим образом:

в Нур-Султане – 102,

в Алматы – 66,

в Шымкенте – 0,

в Акмолинской области – 69,

в Актюбинской области – 6,

в Алматинской области – 12,

в Атырауской области – 9,

в ВКО – 16,

в Жамбылской области – 8,

в ЗКО – 16,

в Карагандинской области – 101,

в Костанайской области – 71,

в Кызылординской области – 4,

в Мангистауской области – 0,

в Павлодарской области – 77,

в СКО – 68,

в Туркестанской области – 7.

Напомним, что днем ранее в РК выявили почти 700 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1945374-svyshe-630-novyh-sluchaev-covid-19-vyyavili-za-sutki-v-kazahstane/