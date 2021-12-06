Свыше 630 новых случаев COVID-19 выявили за сутки в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 632 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщается в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19.
В разрезе регионов ситуация обстоит следующим образом:
- в Нур-Султане – 102,
- в Алматы – 66,
- в Шымкенте – 0,
- в Акмолинской области – 69,
- в Актюбинской области – 6,
- в Алматинской области – 12,
- в Атырауской области – 9,
- в ВКО – 16,
- в Жамбылской области – 8,
- в ЗКО – 16,
- в Карагандинской области – 101,
- в Костанайской области – 71,
- в Кызылординской области – 4,
- в Мангистауской области – 0,
- в Павлодарской области – 77,
- в СКО – 68,
- в Туркестанской области – 7.
Напомним, что днем ранее в РК выявили почти 700 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1945374-svyshe-630-novyh-sluchaev-covid-19-vyyavili-za-sutki-v-kazahstane/