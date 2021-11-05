Зафиксирован прирост больных COVID-19 за сутки в Казахстане

В Казахстане за последние сутки зарегистрировали 1421 случай заражения коронавирусом, об этом сообщается в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19. Накануне сообщалось о1396 выявленных зараженных.
Наибольшее количество зарегистрированных случаев приходятся на Алматы и Павлодарскую область.
В целом, в разрезе регионов ситуация за прошедшие сутки выглядит следующим образом:
- город Нур-Султан - 104
- город Алматы - 198
- город Шымкент - 23
- Акмолинская область - 109
- Актюбинская область - 48
- Алматинская область - 130
- Атырауская область - 22
- Восточно-Казахстанская область - 88
- Жамбылская область - 21
- Западно-Казахстанская область - 47
- Карагандинская область - 134
- Костанайская область - 137
- Кызылординская область - 19
- Мангистауская область - 4
- Павлодарская область - 143
- Северо-Казахстанская область - 163
- Туркестанская область - 31
Всего в стране выявлены 945922 заболевших.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1940675-zafiksirovan-prirost-bolnyh-covid-19-za-sutki-v-kazahstane/