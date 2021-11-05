Зафиксирован прирост больных COVID-19 за сутки в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В Казахстане за последние сутки зарегистрировали 1421 случай заражения коронавирусом, об этом сообщается в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19. Накануне сообщалось о1396 выявленных зараженных.

Наибольшее количество зарегистрированных случаев приходятся на Алматы и Павлодарскую область.

В целом, в разрезе регионов ситуация за прошедшие сутки выглядит следующим образом:

город Нур-Султан - 104

город Алматы - 198

город Шымкент - 23

Акмолинская область - 109

Актюбинская область - 48

Алматинская область - 130

Атырауская область - 22

Восточно-Казахстанская область - 88

Жамбылская область - 21

Западно-Казахстанская область - 47

Карагандинская область - 134

Костанайская область - 137

Кызылординская область - 19

Мангистауская область - 4

Павлодарская область - 143

Северо-Казахстанская область - 163

Туркестанская область - 31

Всего в стране выявлены 945922 заболевших.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1940675-zafiksirovan-prirost-bolnyh-covid-19-za-sutki-v-kazahstane/