Здоровье
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Зафиксирован прирост больных COVID-19 за сутки в Казахстане

Люди в масках идут по улице
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В Казахстане за последние сутки зарегистрировали 1421 случай заражения коронавирусом, об этом сообщается в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19. Накануне сообщалось о1396  выявленных зараженных.

Наибольшее количество зарегистрированных случаев приходятся на Алматы и Павлодарскую область.

В целом, в разрезе регионов ситуация за прошедшие сутки выглядит следующим образом:

  • город Нур-Султан - 104
  • город Алматы - 198
  • город Шымкент - 23
  • Акмолинская область - 109
  • Актюбинская область - 48
  • Алматинская область - 130
  • Атырауская область - 22
  • Восточно-Казахстанская область - 88
  • Жамбылская область - 21
  • Западно-Казахстанская область - 47
  • Карагандинская область - 134
  • Костанайская область - 137
  • Кызылординская область - 19
  • Мангистауская область - 4
  • Павлодарская область - 143
  • Северо-Казахстанская область - 163
  • Туркестанская область - 31

Всего в стране выявлены 945922 заболевших.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1940675-zafiksirovan-prirost-bolnyh-covid-19-za-sutki-v-kazahstane/