Почти 700 новых случаев COVID-19 выявили за сутки в Казахстане

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За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 695 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает МВК по нераспространению COVID-19 в своем Telegram-канале.

В разрезе регионов ситуация такова:

в городе Нур-Султане – 114;

в городе Алматы – 74;

в городе Шымкенте – 7;

в Акмолинской области – 64;

в Актюбинской области – 8;

в Алматинской области – 22;

в Атырауской области – 8;

в ВКО – 21;

в Жамбылской области – 7;

в ЗКО – 21;

в Карагандинской области – 96;

в Костанайской области – 82;

в Кызылординской области – 7;

в Мангистауской области – 4;

в Павлодарской области – 79;

в СКО – 75;

в Туркестанской области – 6.

Всего в стране подтверждено 975 150 случаев.

Отметим, что всего лишь днем ранее инфекция подтвердилась у 686 человек. Неделю назад этот показатель составлял 905, месяц назад – 1421.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1945310-pochti-700-novyh-sluchaev-covid-19-vyyavili-za-sutki-v-kazahstane/