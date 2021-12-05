Здоровье
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Почти 700 новых случаев COVID-19 выявили за сутки в Казахстане

Медработница держит в руках ватную палочку
Иллюстративное фото: Britta Pedersen/Picture Alliance/Getty Images

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 695 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает МВК по нераспространению COVID-19 в своем Telegram-канале.

В разрезе регионов ситуация такова:

  • в городе Нур-Султане – 114;
  • в городе Алматы – 74;
  • в городе Шымкенте – 7;
  • в Акмолинской области – 64;
  • в Актюбинской области – 8;
  • в Алматинской области – 22;
  • в Атырауской области – 8;
  • в ВКО – 21;
  • в Жамбылской области – 7;
  • в ЗКО – 21;
  • в Карагандинской области – 96;
  • в Костанайской области – 82;
  • в Кызылординской области – 7;
  • в Мангистауской области – 4;
  • в Павлодарской области – 79;
  • в СКО – 75;
  • в Туркестанской области – 6.

Всего в стране подтверждено 975 150 случаев.

Отметим, что всего лишь днем ранее инфекция подтвердилась у 686 человек. Неделю назад этот показатель составлял 905, месяц назад – 1421.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1945310-pochti-700-novyh-sluchaev-covid-19-vyyavili-za-sutki-v-kazahstane/

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