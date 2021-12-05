Почти 700 новых случаев COVID-19 выявили за сутки в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 695 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает МВК по нераспространению COVID-19 в своем Telegram-канале.
В разрезе регионов ситуация такова:
- в городе Нур-Султане – 114;
- в городе Алматы – 74;
- в городе Шымкенте – 7;
- в Акмолинской области – 64;
- в Актюбинской области – 8;
- в Алматинской области – 22;
- в Атырауской области – 8;
- в ВКО – 21;
- в Жамбылской области – 7;
- в ЗКО – 21;
- в Карагандинской области – 96;
- в Костанайской области – 82;
- в Кызылординской области – 7;
- в Мангистауской области – 4;
- в Павлодарской области – 79;
- в СКО – 75;
- в Туркестанской области – 6.
Всего в стране подтверждено 975 150 случаев.
Отметим, что всего лишь днем ранее инфекция подтвердилась у 686 человек. Неделю назад этот показатель составлял 905, месяц назад – 1421.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1945310-pochti-700-novyh-sluchaev-covid-19-vyyavili-za-sutki-v-kazahstane/