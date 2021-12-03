Больше 700 казахстанцев заразились COVID-19 за сутки. В "лидерах" - Нур-Султан

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Опубликованы последние данные об эпидситуации в Казахстане - число новых зараженных за ушедшие сутки, 2 декабря, составило 724 человека. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz.

Отметим, накануне сообщалось о 753 новых зараженных, днем ранее суточный прирост составил 751 случай заражения, а за сутки до этого в стране зафиксировали самый низкий за последние несколько месяцев показатель заболеваемости - 654 случая заражения.

В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:

Нур-Султан - 127

Алматы - 53

Шымкент - 15

Акмолинская область - 55

Актюбинская область - 1

Алматинская область - 38

Атырауская область - 7

Восточно-Казахстанская область - 25

Жамбылская область - 10

Западно-Казахстанская область - 13

Карагандинская область - 125

Костанайская область - 80

Кызылординская область - 5

Мангистауская область - 1

Павлодарская область - 87

Северо-Казахстанская область - 73

Туркестанская область - 9

За все время пандемии коронавирусом в Казахстане заразились 973 769 человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1945058-bolshe-700-kazahstantsev-zarazilis-covid-19-za-sutki-v-liderah-nur-sultan/