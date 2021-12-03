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Больше 700 казахстанцев заразились COVID-19 за сутки. В "лидерах" - Нур-Султан

Люди в масках гуляют по городу
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Опубликованы последние данные об эпидситуации в Казахстане - число новых зараженных за ушедшие сутки, 2 декабря, составило 724 человека. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz.

Отметим, накануне сообщалось о 753 новых зараженных, днем ранее суточный прирост составил 751 случай заражения, а за сутки до этого в стране зафиксировали самый низкий за последние несколько месяцев показатель заболеваемости - 654 случая заражения.

В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:

  • Нур-Султан - 127
  • Алматы - 53
  • Шымкент - 15
  • Акмолинская область - 55
  • Актюбинская область - 1
  • Алматинская область - 38
  • Атырауская область - 7
  • Восточно-Казахстанская область - 25
  • Жамбылская область - 10
  • Западно-Казахстанская область - 13
  • Карагандинская область - 125
  • Костанайская область - 80
  • Кызылординская область - 5
  • Мангистауская область - 1
  • Павлодарская область - 87
  • Северо-Казахстанская область - 73
  • Туркестанская область - 9

За все время пандемии коронавирусом в Казахстане заразились 973 769 человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1945058-bolshe-700-kazahstantsev-zarazilis-covid-19-za-sutki-v-liderah-nur-sultan/

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