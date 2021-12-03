Больше 700 казахстанцев заразились COVID-19 за сутки. В "лидерах" - Нур-Султан

Опубликованы последние данные об эпидситуации в Казахстане - число новых зараженных за ушедшие сутки, 2 декабря, составило 724 человека. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz.
Отметим, накануне сообщалось о 753 новых зараженных, днем ранее суточный прирост составил 751 случай заражения, а за сутки до этого в стране зафиксировали самый низкий за последние несколько месяцев показатель заболеваемости - 654 случая заражения.
В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:
- Нур-Султан - 127
- Алматы - 53
- Шымкент - 15
- Акмолинская область - 55
- Актюбинская область - 1
- Алматинская область - 38
- Атырауская область - 7
- Восточно-Казахстанская область - 25
- Жамбылская область - 10
- Западно-Казахстанская область - 13
- Карагандинская область - 125
- Костанайская область - 80
- Кызылординская область - 5
- Мангистауская область - 1
- Павлодарская область - 87
- Северо-Казахстанская область - 73
- Туркестанская область - 9
За все время пандемии коронавирусом в Казахстане заразились 973 769 человек.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1945058-bolshe-700-kazahstantsev-zarazilis-covid-19-za-sutki-v-liderah-nur-sultan/