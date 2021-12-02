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Менее 800 случаев заражения COVID-19 зафиксировали в Казахстане за сутки

Люди в масках в метро
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В первый день зимы, 1 декабря, коронавирусную инфекцию выявили у 753 жителей Казахстана. Новые данные об эпидситуации в стране опубликовал официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz. Это всего на два случая больше, чем сутками ранее.

В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:

  • Нур-Султан - 130
  • Алматы - 60
  • Шымкент - 6
  • Акмолинская область - 63
  • Актюбинская область - 7
  • Алматинская область - 23
  • Атырауская область - 8
  • Восточно-Казахстанская область - 40
  • Жамбылская область - 8
  • Западно-Казахстанская область - 19
  • Карагандинская область - 105
  • Костанайская область - 89
  • Кызылординская область - 11
  • Мангистауская область - 5
  • Павлодарская область - 91
  • Северо-Казахстанская область - 82
  • Туркестанская область - 6

За все время пандемии в стране выявили 973 045 заразившихся коронавирусом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1944837-menshe-800-sluchaev-zarazheniya-covid-19-zaregistrirovali-v-kazahstane-za-sutki/