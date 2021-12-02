Менее 800 случаев заражения COVID-19 зафиксировали в Казахстане за сутки

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В первый день зимы, 1 декабря, коронавирусную инфекцию выявили у 753 жителей Казахстана. Новые данные об эпидситуации в стране опубликовал официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz. Это всего на два случая больше, чем сутками ранее.

В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:

Нур-Султан - 130

Алматы - 60

Шымкент - 6

Акмолинская область - 63

Актюбинская область - 7

Алматинская область - 23

Атырауская область - 8

Восточно-Казахстанская область - 40

Жамбылская область - 8

Западно-Казахстанская область - 19

Карагандинская область - 105

Костанайская область - 89

Кызылординская область - 11

Мангистауская область - 5

Павлодарская область - 91

Северо-Казахстанская область - 82

Туркестанская область - 6

За все время пандемии в стране выявили 973 045 заразившихся коронавирусом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1944837-menshe-800-sluchaev-zarazheniya-covid-19-zaregistrirovali-v-kazahstane-za-sutki/