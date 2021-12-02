Менее 800 случаев заражения COVID-19 зафиксировали в Казахстане за сутки

В первый день зимы, 1 декабря, коронавирусную инфекцию выявили у 753 жителей Казахстана. Новые данные об эпидситуации в стране опубликовал официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz. Это всего на два случая больше, чем сутками ранее.
В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:
- Нур-Султан - 130
- Алматы - 60
- Шымкент - 6
- Акмолинская область - 63
- Актюбинская область - 7
- Алматинская область - 23
- Атырауская область - 8
- Восточно-Казахстанская область - 40
- Жамбылская область - 8
- Западно-Казахстанская область - 19
- Карагандинская область - 105
- Костанайская область - 89
- Кызылординская область - 11
- Мангистауская область - 5
- Павлодарская область - 91
- Северо-Казахстанская область - 82
- Туркестанская область - 6
За все время пандемии в стране выявили 973 045 заразившихся коронавирусом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1944837-menshe-800-sluchaev-zarazheniya-covid-19-zaregistrirovali-v-kazahstane-za-sutki/