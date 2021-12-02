Введут ли дистанционку в казахстанских школах из-за омикрон-штамма, ответили в МОН

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Министр образования в кулуарах сената рассказал, планируется ли перевести казахстанских школьников на дистанционное обучение из-за нового омикрон-штамма КВИ, передает корреспондент NUR.KZ.

Асхат Аймагамбетов сообщил, что соответствующее решение принимается на уровне межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

"Сейчас рано говорить об этом, мы будем работать в рамках решений межведомственной комиссии. Сейчас еще недостаточно сведений, чтобы делать выводы", - заявил министр.

Отметим, что в этом году школьники и воспитанники детских садов вновь остались без новогодних утренников.

Ранее вице-министр здравоохранения Марат Шоранов сообщил, что, учитывая появление нового штамма КВИ "омикрон", в целях недопущения его завоза на территорию Казахстана с 3 декабря в стране вводятся некоторые ограничительные меры.

Позже главный санврач Казахстана подписал соответствующее постановление – оно касается в основном авиарейсов. Так, теперь казахстанцам, прилетевшим из ряда стран, независимо от наличия паспорта вакцинации придется сдавать ПЦР-тест и соблюдать недельный карантин.

Между тем казахстанские рестораторы боятся отмены новогодних корпоративов из-за "омикрона".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1944909-vvedut-li-distantsionku-v-kazahstanskih-shkolah-iz-za-omikron-shtamma-otvetili-v-mon/