Вирусолог рассказал об эффективности "Спутника V" против штамма "омикрон"

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Американский регулятор сообщил, что от штамма "омикрон" должны "до некоторой степени" защищать вакцины, передает РИА Новости.

"Медицинская команда при президенте (США - прим. ред.) продолжает считать, что существующие вакцины дадут некоторый уровень защиты против серьезной болезни из-за "омикрона". Лица, получившие бустерную дозу, имеют еще более высокий уровень защиты", - говорится в сообщении Центром по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Недавно в Штатах был уже выявлен первый случай заражения новым штаммом.

Российский вирусолог, в свою очередь, оценил эффективность препарата "Спутник V" против "омикрона", передает Sputnik Россия.

"Дело в том, что число замен нуклеотидов у нового штамма "омикрон" среди 29 тысяч нуклеотидов его генома всего 50. Легко подсчитать, что это доли процента. Да, в S-белке довольно много мутаций, их 32. Но даже для S-белка соотношение идет 32 мутации на 1273 аминокислоты. Поэтому я думаю, что эффективность вакцины будет не менее 80 процентов", - говорит вирусолог, молекулярный биолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

Он добавил, что точная информация об эффективности вакцин против штамма из ЮАР будут известны в ближайшее время. Врач призвал не терять время, а прививаться уже сейчас.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1944845-virusolog-rasskazal-ob-effektivnosti-sputnika-v-protiv-shtamma-omikron/