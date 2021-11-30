Казахстан с 3 декабря вводит ограничения из-за угрозы нового штамма COVID-19

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Правительство Казахстана вводит ограничительные меры из-за распространения в мире нового штамма КВИ "омикрон". Об этом на заседании правительства сообщил вице-министр здравоохранения Марат Шоранов, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщил первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов, учитывая появление нового штамма КВИ "омикрон", в целях недопущения его завоза на территорию республики, на МВК принято решение ввести с 3 декабря ограничительные меры.

"Первое. Ограничить въезд в Казахстан иностранных граждан из Ботсваны, Лесото, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Эсватини, Танзании, Гонконга.

Второе. Ввести наличие обязательного ПЦР-теста, независимо от вакцинации для лиц, прибывших из стран, где выявлены случаи нового штамма КВИ "омикрон".

На сегодня это Израиль, Чехия, Нидерланды, Великобритания, Италия, Германия, Австралия, Канада.

Третье – лица, прибывшие из стран, где выявлены случаи КВИ, вызванные "омикрон", независимо от результата ПЦР-теста, должны самоизолироваться на семь дней", - добавил он.

По его данным, департаменты комитета санэпидконтроля должны предоставлять акиматам на местах информацию по прибывшим лицам, и на уровне поликлиники их необходимо дистанционно контролировать.

Напомним, первые случаи заражения новым штаммом COVID-19 были зафиксированы в середине и конце ноября этого года в провинции ЮАР, Гонконге, Израиле и Бельгии. Ряд государств уже отменили авиасообщение с некоторыми африканскими странами, а некоторые и вовсе закрыли границы для иностранцев.

Накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, а также министр здравоохранения Алексей Цой высказывались о новом штамме.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1944558-v-kazahstane-s-3-dekabrya-vvodyat-novye-ogranicheniya-iz-za-ugrozy-novogo-shtamma/