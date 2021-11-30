Эпидемиолог призвала алматинцев не посещать людные места из-за штамма "омикрон"

Асель Калыкова. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Замглавы ДСЭК Алматы Асель Калыкова на брифинге РСК сообщила, что новый омикрон-штамм коронавируса может привести к новым вспышкам заболеваемости с серьезными последствиями, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

По словам Калыковой, несмотря на то, что мегаполис находится в "зеленой" зоне, за последнюю неделю зафиксирован 641 случай заболевания COVID-19, за прошедшие же сутки – 34 случая.

Спикер обратила внимание на то, что во всем мире эпидситуация ухудшается, вновь вводится строгий карантин. Также имеются официальные данные ВОЗ о появлении в Южной Африке новой, более опасной мутации штамма "дельта" коронавируса – "омикрон". Он превышает вариант "дельта" по патогенности и контагиозности и способен обходить антитела в организме.

"Омикрон", ко всему прочему, отличается от предыдущих вариантов большим количеством новых мутаций, пояснила Асель Калыкова.

"Поэтому необходимо увеличить охват вакцинацией населения, особенно пожилых, людей с хроническими заболеваниями, подростков, беременных женщин. Всем жителям Алматы необходимо предпринимать максимум усилий, чтобы не допустить появления и распространения "омикрон"-штамма в стране, избегать мест массового скопления людей, особенно в выходные и праздничные дни", – призвала специалист.

Также Калыкова добавила, что случаи заражения штаммом "омикрон" зарегистрированы в 8 странах Африки (ЮАР, Ботсвана, Лесото, Намибия, Зимбабве, Мозамбик, Эсватини, Танзании), а также в Бельгии, Израиле, Гонконге, Германии, Чехии и Великобритании.

В целях недопущения его завоза в Казахстан межведомственная комиссия приняла решение с 3 декабря ограничить въезд в РК иностранных граждан из Ботсваны, ЮАР, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Малави, Мадагаскара, Эсватини, Танзании и Гонконга. Лица, прибывающие из стран, где выявлены случаи КВИ, вызванные "омикрон", независимо от результата ПЦР-теста, должны самоизолироваться на 7 дней.

Также решено приостановить авиасообщение с Египтом. Ранее в Минздраве объяснили, чем вызвано такое решение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1944657-epidemiolog-prizvala-almatintsev-ne-poseschat-lyudnye-mesta-iz-za-shtamma-omikron/