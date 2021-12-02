Новые симптомы омикрон-штамма КВИ назвали медики

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Южноафриканские врачи назвали новые симптомы омикрон-штамма коронавируса. Если раньше главным признаком нового штамма была сильная усталость, то теперь у пациентов диагностируют лихорадку, сухой кашель, потливость и ломоту в теле, передает телеканал КТК.

Врачи из Южной Африки, где и были впервые зафиксированы случаи омикрон-штамма КВИ, сообщают, что 10% госпитализированных с этим штаммом – дети до двух лет. При этом чаще всего инфекцией заражается молодежь. В группе риска и те, кто уже перенес коронавирусом. Почему так происходит, пока неизвестно.

В странах, где выявили первые случаи заражения "омикроном", уже ведутся его исследования. Осложняется все тем, что этот штамм быстро мутирует - на сегодня выявлено более 50 мутаций "омикрона". Понятно одно: по степени заразности новый штамм схож с "дельтой".

"Есть некие соображения, надежда: может быть, мутировало что-то, что вызывает вот такое тяжелое лечение. Еще рано делать оценки, но из того, что мы знаем, да, это похоже на "дельту" по степени заразности. Тут все те же самые рекомендации. Ношение масок. Если есть возможность – респираторов, не совсем изолирующих, а просто чуть более усиленная маска. Они очень хорошо защищают от любого варианта коронавируса", - рассказал ведущий научный сотрудник МГУ им. М. Ломоносова Максим Скулачев.

В России из-за нового штамма срок действия результатов ПЦР-теста сократили с 72 до 48 часов. В Казахстане такие меры пока еще не принимали, но уже ввели определенные ограничения из-за "омикрона".

Отмечается, что ни одна система тестов пока не способна выявить именно штамм "омикрон", ученые только трудятся над е разработкой.

"Мы уже знаем полностью его генетический код. И поэтому в настоящее время – 1,5-2 недели – появятся тесты на «омикрон». Пока «омикрон» определяется только при более серьезных анализах генетического материала. Тесты, которые будут существовать на «омикрон», будут уже касаться тех генетических изменений. Напомню, что там порядка 50 мутаций, из них 32 – в спайковом белке. И тесты уже направлены на генетический материал", - отметил доктор медицинских наук Дмитрий Еделев.

Эксперты говорят: обновят ли протоколы лечения, будет зависеть от дополнительных исследований. Пока же медики советуют вакцинироваться и соблюдать меры безопасности.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1944832-novye-simptomy-omikron-shtamma-kvi-nazvali-mediki/