"Поражает лиц более молодого возраста": Минздрав о штамме "омикрон"

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Вице-министр здравоохранения Марат Шоранов в кулуарах правительства рассказал, кого чаще всего поражает новый штамм коронавируса "омикрон", передает корреспондент NUR.KZ.

Спикер напомнил, что человечество уже почти два года живет в условиях пандемии коронавируса.

"Этот вирус может распространяться из одной точки мира в другую в течение 24 часов. Поэтому своевременное быстрое принятие мер имеет очень важное значение.

Конечно, мы, наверное, на 100% не защищены от появления штамма "омикрон" в Казахстане, но мы должны принять все меры для того, чтобы максимально снизить большое одномоментное распространение данного вируса", - добавил он.

При этом, Шоранов отметил, что уже есть информация о последствиях данного штамма и о том, кого чаще всего он поражает.

"Сейчас есть информация, что он больше поражает лиц более молодого возраста. Я думаю, что все ученые мира этим вопросом занимаются.

ВОЗ подключила практически все свои ресурсы и страны. В ближайшее время, в течение месяца, у нас будет полная информация о характере поведения этого штамма", - заверил вице-министр.

Помимо этого, Шоранов заявил, что протокол лечения коронавирусной инфекции один и он не делится по штаммам.

"Сейчас необходимо получить более детальную информацию о видах, осложнениях и клинических симптомах протекания этого штамма.

Будем соответствующие корректировки в протокол вводить. Я думаю, что эту работу наши ученые тоже будут проводить, мы будем держать вас в курсе", - резюмировал он.

Напомним, что сегодня в Минздраве ответили на вопрос о том, есть ли в Казахстане зарегистрированные случаи омикрон-штамма коронавируса.

Кроме того, в правительстве приняли решение ввести ограничения для того, чтобы не допустить попадание нового штамма в страну. Авиасообщение с Египтом также было временно приостановлено по той же причине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1944645-porazhaet-lits-bolee-molodogo-vozrasta-minzdrav-o-shtamme-omikron/