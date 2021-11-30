Штамм "омикрон": казахстанских туристов вернут из Египта спецрейсами

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Корпоративный фонд "Туристiк Камкор" в своем Instagram объявил, что казахстанцев, находящихся в Египте, в ближайшее время вернут домой, передает корреспондент NUR.KZ.

Ранее в Минздраве заявили, что с 3 декабря временно приостанавливается авиасообщение с Египтом. Это связано с угрозой распространения штамма коронавируса "омикрон".

"На данный момент в Египте находится порядка 4000 туристов. Все они будут возвращены в Казахстан 23 репатриационными рейсами авиакомпании Air Astana в ближайшие дни.

Просьба не беспокоиться гражданам, находящимся сейчас в Египте, и соблюдать все санитарные меры. Туристы, которые приобрели новогодние туры в Египет, могут поменять направление, депонировать средства до открытия авиасообщения или вернуть свои средства (возврат в течении 3 месяцев)", – объявили в КФ "Туристiк Камкор".

Напомним, ранее в МЗ сообщили и о других ограничениях, которые вводятся в Казахстане с декабря, а также объясняли, для чего приостанавливается авиасообщение с Египтом.

Также стало известно, что жители Казахстана купили более 20 тыс. туров в Египет до марта 2022 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1944693-shtamm-omikron-kazahstanskih-turistov-vernut-iz-egipta-spetsreysami/