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Казахстанцы купили более 20 тыс. туров в Египет до марта 2022 года, об этом сообщил заместитель председателя Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" Олжас Ордабаев на своей странице в Facebook.

Ордабаев рассказал, что туристы, которые приобрели путевки в Египет, смогут перенести сроки поездки, либо перенести их на другие направления в страны, где эпидемиологическая ситуация благоприятная.

"Альтернативные направления Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен" отрабатывает вместе с Минздравом, МИИР, МКС РК и Фондом «Туристік Қамқор». Также нужно будет увеличить количество рейсов в согласованные локации. Над этим всем работаем", - сообщил Ордабаев.

Напомним, ранее сообщалось, что Казахстан приостановит авиасообщение с Египтом из-за нового штамма COVID-19 с 3 декабря. В Минздраве объяснили, что необходимо предотвратить завоз нового штамма в страну.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1944661-kazahstantsy-kupili-bolee-20-tys-turov-v-egipet-do-marta-2022-goda/