Приостановление авиасообщения с Египтом объяснили в Минздраве

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Вице-министр здравоохранения Марат Шоранов в кулуарах правительства рассказал, что делать казахстанцам, которые запланировали отдых в Египте - с 3 декабря для снижения риска завоза в Казахстан нового штамма коронавируса "омикрон" будет приостановлено авиасообщение с этой страной, передает корреспондент NUR.KZ.

Как отметил Шоранов, уже в ряде стран у граждан, прибывших из Египта, выявлен штамм коронавируса "омикрон". В связи с этим власти Казахстана приняли решение о прекращении авиасообщения с этой страной.

"Предварительно, все ограничительные меры будут вступать в силу с 3 декабря 2021 года. Те граждане, которые планировали (отдых - прим. ред.), сейчас совместно с нами и коллегами из министерства индустрии (и инфраструктурного развития, МИИР - прим. ред.), мы будем отрабатывать для того, чтобы увеличить по другим направлениям туристическим потоки, перенаправить эти потоки", - добавил вице-министр.

Прокомментировал Шоранов и вопрос о том, что делать людям, которые уже купили путевки.

"В первую очередь, люди должны понимать, что вызовы, связанные с коронавирусом, еще не завершены. Конечно же, понятно, что есть интересы личные и интересы общественные. Наша задача сейчас - максимально предотвратить завоз нового штамма в нашу страну. Параллельно, конечно, мы будем проводить работу по секвенации (расшифровка генома вируса - прим. ред.).

Вы знаете, что многие страны уже приняли такое решение, часть европейских стран, Израиль, Сингапур. Я думаю, что это правильная мера, потому что, в первую очередь, задача - не допустить того распространения, тех волн, которые у нас были в прошлом. Поэтому здесь нужно будет взвешенно подойти. Рассмотреть это направление.

Мы понимаем, что это направление у нас самое загруженное: порядка 13 тысяч пассажиропоток у нас был в ноябре. Соответственно, как раз-таки самый большой риск завоза - именно с этих стран", - пояснил Шоранов.

При этом, он отметил, что внутри страны предусмотрены меры по размещению казахстанцев по приезде из Египта на семидневный карантин, ПЦР-тестированию, а также наблюдению в поликлиниках по месту жительства.

"Вопрос не совсем в компетенции министерства здравоохранения. Мы это учитываем. Я уже ответил: всем будут предложены дополнительные альтернативные туристические маршруты. Альтернатив, направлений очень много - мы отработаем. У нас есть такие направления, как Таиланд, Юго-Восточная Азия, ОАЭ. Есть варианты", - резюмировал он.

Напомним, ранее в Минздраве сообщили и о других ограничительных мерах, которые вводятся в Казахстане с декабря.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1944642-priostanovlenie-aviasoobscheniya-s-egiptom-obyasnili-v-minzdrave/