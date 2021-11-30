Изучение эффективности "Спутника V" против штамма "омикрон" продлится три недели

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Ученые намерены изучить эффективность вакцины "Спутник V" против нового штамма из ЮАР, передает ТАСС.

Исследования эффективности вакцины российского производства "Спутник V" против нового штамма "омикрон" продлятся примерно три недели.

"Спутник" показал невероятно высокую эффективность против всех существующих мутаций. <...> Мы полагаем, что потребуется три недели на полную оценку [эффективности вакцины против "омикрона"]", - сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Он добавил, что модифицированный препарат "Спутника V" будет выпущен к концу февраля следующего года, если будет необходимость.

При этом Дмитриев отметил, что во время распространения "дельты" модифицированная вакцина не понадобилась. Потому что эффективность "Спутника V" оказалась высокой.

Первый случай заражения новым вариантом "омикрон" был зафиксирован в ЮАР. На данный момент он распространился уже в нескольких странах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1944662-izuchenie-effektivnosti-sputnika-v-protiv-shtamma-omikron-prodlitsya-tri-nedeli/