Есть ли в Казахстане штамм коронавируса "омикрон", рассказали в Минздраве

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Вице-министр здравоохранения Марат Шоранов в кулуарах правительства рассказал, есть ли в Казахстане штамм коронавируса "омикрон", передает корреспондент NUR.KZ.

Шоранов сообщил, что специалисты сейчас работают над выявлению штамма КВИ "омикрон".

"На сегодняшний день в Казахстане штамм "омикрон" не выявлен, работа по секвенированию вируса продолжается, мы проводим эту работу на регулярной основе, ежемесячно", - добавил он.

При этом, вице-министр напомнил, что сегодня правительство страны приняло решение продолжить и активизировать работу по секвенированию этого штамма.

Результаты этой работы будут известны в ближайшее время, заверил Шоранов.

"В третьей декаде декабря с учетом длительности проведения этих процедур будем знать. Штамм "омикрон" чувствителен к ПЦР-тестам, он выявляется.

Секвенирование вируса - это очень трудоемкий и долгий процесс. Порядка 2-4 недель занимает. Мы эту работу начали, в конце декабря у нас будет уже более полная картина о видах циркулирующих штаммов на территории Казахстана", - резюмировал спикер.

Напомним, что сегодня правительство постановило усилить контроль на границе, чтобы не допустить проникновения омикрон-штамма коронавируса в Казахстан.

Кроме того, из-за нового варианта КВИ было приостановлено авиасообщение с Египтом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1944635-est-li-v-kazahstane-shtamm-koronavirusa-omikron-rasskazali-v-minzdrave/