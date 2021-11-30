Санврач заявила о том, что штамм "омикрон" может стать причиной пятой волны в Алматы

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Заместитель главного санврача Алматы Асель Калыкова сообщила, что не исключается возможность того, что штамм "омикрон" может стать причиной пятой волны заболеваемости коронавирусом, передает NUR.KZ.

"Несколько дней идет информация о выявлении нового штамма "омикрон". По данным ВОЗ, этот штамм содержит 32 мутации, что указывает на возможную высокую заразность штамма и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых.

По предварительным данным, "омикрон" более заразен, чем дельта-штамм, поражает лиц в возрасте 20-30 лет, в основном. Клинические проявления - усталость, головная боль и повышение температуры тела", - сообщила Калыкова.

Она отметила, что сейчас продолжается изучение клинических проявлений и эффективности вакцин.

Санврач рассказала, что готовность стационаров к приему больных в связи с новых штаммом имеется.

"Готовность была с момента выявления в целом коронавируса. УОЗ готово повсеместно, так как за время пандемии стационары подготовлены, подготовка велась всегда. Подготовлено достаточное количество коек в инфекционных больницах, специалисты всех отделений, в том числе и соматических отделений, стационаров общего и инфекционного профиля, службы ПСМП – все готовы", - сообщила спикер.

Лица, которые будут приезжать из стран с выявленными случаями заболеваемости штаммом "омикрон", должны иметь при себе ПЦР-тесты, сделанные не ранее, чем за 72 часа. Эта мера необходима даже привитому населению. Им также показана самоизоляция.

"По ограничениям все зависит от эпидситуации в связи с выявлением нового вида штамма, решение будет принято Минздравом и будет озвучено. Если нужны дополнительные меры по Алматы, то, в зависимости от ситуации, они будут введены.

Если будет повышаться регистрация случаев коронавирусной инфекции, будут введены дополнительные мероприятия.

На сегодня рано судить и делать выводы, но все же пренебрегать ограничительными мероприятиями не нужно. Если мы хотим вернуться к обычной жизни, то нужно пройти вакцинацию и ревакцинацию.

Не исключается, что омикрон может стать причиной пятой волны", - заключила Калыкова.

Ранее сообщалось, что с 3 декабря в Казахстане вводятся некоторые ограничения в связи с угрозой нового штамма коронавируса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1944633-sanvrach-zayavila-o-tom-chto-shtamm-omikron-mozhet-stat-prichinoy-pyatoy-volny-v-almaty/