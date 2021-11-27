Германия и Чехия заявили о первых возможных случаях заражения новым штаммом

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Власти Германии и Чехии сообщили о том, что на их территории, вероятно, обнаружены первые случаи COVID-19 нового штамма "омикрон".

Как пишет РИА Новости, о первом предположительном случае заражения вариантом "омикрон" сообщил министр по социальным вопросам немецкой земли Гессен Кай Клозе.

Политик заявил, что пациент, о котором идет речь, прибыл прошлой ночью из Южной Африки.

"Подозрения весьма серьезные, человека уже отправили на изоляцию", — отметил Клозе.

Вместе с тем, чешский премьер Андрей Бабиш сообщил о том, что в Чехии также проверяют возможность появления "омикрона".

Там новый вариант может подтвердиться у женщины, которая побывала в Намибии и возвращалась в Чехию через ЮАР и Дубай.

"Ожидаем результаты ее тестирования, сейчас она находится в изоляции, проверяются все ее контакты", — указал Бабиш.

Напомним, что первые случаи заражения "омикроном" выявили в середине и конце ноября в провинции ЮАР, а также в Гонконге, Израиле и Бельгии.

Также сегодня стало известно о введении режима ЧС в штате Нью-Йорк из-за варианта "омикрон". Также в ВОЗ заявляли о том, что новый штамм является угрозой для мира.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1944255-germaniya-i-chehiya-zayavili-o-pervyh-vozmozhnyh-sluchayah-zarazheniya-novym-shtammom/