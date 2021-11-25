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Суточный прирост зараженных COVID-19 в Казахстане снова увеличился

Женщина в маске идет по улице
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

946 случаев заражения коронавирусом выявили в Казахстане за минувшие сутки. Новые данные об эпидситуации опубликовал официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz.

Третьи сутки подряд в стране наблюдается незначительный рост заболеваемости коронавирусом. Так, во вторник, 23 ноября, сообщалось о 769 новых зараженных, вчера, 24 ноября, суточный прирост составил 905 случаев. Согласно опубликованным сегодня данным, число новых зараженных выросло еще на 41 случай.

В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:

  • Нур-Султан - 128
  • Алматы - 119
  • Шымкент - 11
  • Акмолинская область - 63
  • Актюбинская область - 14
  • Алматинская область - 47
  • Атырауская область - 17
  • Восточно-Казахстанская область - 53
  • Жамбылская область - 9
  • Западно-Казахстанская область - 25
  • Карагандинская область - 107
  • Костанайская область - 101
  • Кызылординская область - 5
  • Мангистауская область - 6
  • Павлодарская область - 105
  • Северо-Казахстанская область - 124
  • Туркестанская область - 12

Всего за время пандемии в стране зарегистрировали 967 369 случаев заражения коронавирусом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1943814-sutochnyy-prirost-zarazhennyh-covid-19-v-kazahstane-snova-uvelichilsya/