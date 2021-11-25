Суточный прирост зараженных COVID-19 в Казахстане снова увеличился

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

946 случаев заражения коронавирусом выявили в Казахстане за минувшие сутки. Новые данные об эпидситуации опубликовал официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz.

Третьи сутки подряд в стране наблюдается незначительный рост заболеваемости коронавирусом. Так, во вторник, 23 ноября, сообщалось о 769 новых зараженных, вчера, 24 ноября, суточный прирост составил 905 случаев. Согласно опубликованным сегодня данным, число новых зараженных выросло еще на 41 случай.

В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:

Нур-Султан - 128

Алматы - 119

Шымкент - 11

Акмолинская область - 63

Актюбинская область - 14

Алматинская область - 47

Атырауская область - 17

Восточно-Казахстанская область - 53

Жамбылская область - 9

Западно-Казахстанская область - 25

Карагандинская область - 107

Костанайская область - 101

Кызылординская область - 5

Мангистауская область - 6

Павлодарская область - 105

Северо-Казахстанская область - 124

Туркестанская область - 12

Всего за время пандемии в стране зарегистрировали 967 369 случаев заражения коронавирусом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1943814-sutochnyy-prirost-zarazhennyh-covid-19-v-kazahstane-snova-uvelichilsya/