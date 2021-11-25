Суточный прирост зараженных COVID-19 в Казахстане снова увеличился

946 случаев заражения коронавирусом выявили в Казахстане за минувшие сутки. Новые данные об эпидситуации опубликовал официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz.
Третьи сутки подряд в стране наблюдается незначительный рост заболеваемости коронавирусом. Так, во вторник, 23 ноября, сообщалось о 769 новых зараженных, вчера, 24 ноября, суточный прирост составил 905 случаев. Согласно опубликованным сегодня данным, число новых зараженных выросло еще на 41 случай.
В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:
- Нур-Султан - 128
- Алматы - 119
- Шымкент - 11
- Акмолинская область - 63
- Актюбинская область - 14
- Алматинская область - 47
- Атырауская область - 17
- Восточно-Казахстанская область - 53
- Жамбылская область - 9
- Западно-Казахстанская область - 25
- Карагандинская область - 107
- Костанайская область - 101
- Кызылординская область - 5
- Мангистауская область - 6
- Павлодарская область - 105
- Северо-Казахстанская область - 124
- Туркестанская область - 12
Всего за время пандемии в стране зарегистрировали 967 369 случаев заражения коронавирусом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1943814-sutochnyy-prirost-zarazhennyh-covid-19-v-kazahstane-snova-uvelichilsya/