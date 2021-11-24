До 905 случаев вырос суточный прирост заражений COVID-19 в Казахстане

За минувшие сутки в Казахстане коронавирусную инфекцию выявили у 905 человек - обновленные данные об эпидситуации опубликовал официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz. Это на 136 случаев больше, чем было выявлено накануне.
Антилидерами рейтинга традиционно остаются Карагандинская область, где за сутки выявили 131 нового зараженного, а также Нур-Султан и Алматы - на две столицы страны приходится по 123 случая заражения за минувшие сутки.
В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:
- Нур-Султан - 123
- Алматы - 123
- Шымкент - 19
- Акмолинская область - 62
- Актюбинская область - 13
- Алматинская область - 28
- Атырауская область - 15
- Восточно-Казахстанская область - 42
- Жамбылская область - 5
- Западно-Казахстанская область - 22
- Карагандинская область - 131
- Костанайская область - 89
- Кызылординская область - 4
- Мангистауская область - 6
- Павлодарская область - 102
- Северо-Казахстанская область - 118
- Туркестанская область - 3
За все время пандемии коронавирусом заразились 966 423 казахстанца.
Напомним, ранее глава Минздрава рассказал, разрешат ли в этом году казахстанцам проводить новогодние корпоративы.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1943623-do-905-sluchaev-vyros-sutochnyy-prirost-zarazheniy-covid-19-v-kazahstane/