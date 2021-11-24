До 905 случаев вырос суточный прирост заражений COVID-19 в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

За минувшие сутки в Казахстане коронавирусную инфекцию выявили у 905 человек - обновленные данные об эпидситуации опубликовал официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz. Это на 136 случаев больше, чем было выявлено накануне.

Антилидерами рейтинга традиционно остаются Карагандинская область, где за сутки выявили 131 нового зараженного, а также Нур-Султан и Алматы - на две столицы страны приходится по 123 случая заражения за минувшие сутки.

В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:

Нур-Султан - 123

Алматы - 123

Шымкент - 19

Акмолинская область - 62

Актюбинская область - 13

Алматинская область - 28

Атырауская область - 15

Восточно-Казахстанская область - 42

Жамбылская область - 5

Западно-Казахстанская область - 22

Карагандинская область - 131

Костанайская область - 89

Кызылординская область - 4

Мангистауская область - 6

Павлодарская область - 102

Северо-Казахстанская область - 118

Туркестанская область - 3

За все время пандемии коронавирусом заразились 966 423 казахстанца.

Напомним, ранее глава Минздрава рассказал, разрешат ли в этом году казахстанцам проводить новогодние корпоративы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1943623-do-905-sluchaev-vyros-sutochnyy-prirost-zarazheniy-covid-19-v-kazahstane/