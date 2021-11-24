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До 905 случаев вырос суточный прирост заражений COVID-19 в Казахстане

Медик берет кровь из пальца у мужчины
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

За минувшие сутки в Казахстане коронавирусную инфекцию выявили у 905 человек - обновленные данные об эпидситуации опубликовал официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz. Это на 136 случаев больше, чем было выявлено накануне.

Антилидерами рейтинга традиционно остаются Карагандинская область, где за сутки выявили 131 нового зараженного, а также Нур-Султан и Алматы - на две столицы страны приходится по 123 случая заражения за минувшие сутки.

В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:

  • Нур-Султан - 123
  • Алматы - 123
  • Шымкент - 19
  • Акмолинская область - 62
  • Актюбинская область - 13
  • Алматинская область - 28
  • Атырауская область - 15
  • Восточно-Казахстанская область - 42
  • Жамбылская область - 5
  • Западно-Казахстанская область - 22
  • Карагандинская область - 131
  • Костанайская область - 89
  • Кызылординская область - 4
  • Мангистауская область - 6
  • Павлодарская область - 102
  • Северо-Казахстанская область - 118
  • Туркестанская область - 3

За все время пандемии коронавирусом заразились 966 423 казахстанца.

Напомним, ранее глава Минздрава рассказал, разрешат ли в этом году казахстанцам проводить новогодние корпоративы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1943623-do-905-sluchaev-vyros-sutochnyy-prirost-zarazheniy-covid-19-v-kazahstane/