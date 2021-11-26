Рассылку о принудительной вакцинации казахстанских школьников прокомментировали в Минздраве

Иллюстративное фото: Marcelo Hernandez/Getty Images

В соцсетях появились сообщения, что казахстанских школьников будут вакцинировать от коронавируса принудительно, без согласия родителей. В комитете санэпидконтроля Минздрава прокомментировали эту информацию.

В появившейся в Сети рассылке говорится, что вакцинировать от КВИ будут учащихся с 1 по 11 классы. При этом согласие родителей на это якобы не требуется.

В комитете санитарно-эпидемиологического контроля опровергли эту информацию порталу Stopfake.kz.

"Касательно данной публикации поясняем, что любая профилактическая прививка, включая прививку против КВИ, проводится только с информированного согласия родителей. Информированное согласие собирается заранее в процессе планирования и составления списка подростков, подлежащих вакцинации.

В этой связи на прививку приглашают по заранее составленному списку только тех, у кого есть подписанное родителем согласие на вакцинацию и о присутствии родителей", - сообщил официальный представитель КСЭК Ержан Байтанаев.

Он отметил, что принудительная вакцинация в школах не проводится. Согласно постановлению главного санврача страны, все сотрудники школ ежедневно проходят через "входной фильтр" - им замеряют температуру, они также обрабатывают руки санитайзером.

При этом расписание занятий в школах составлены таким образом, чтобы ученики как можно реже контактировали друг с другом.

Байтанаев призвал казахстанцев не доверять сомнительной информации в социальных сетях и мессенджерах.

"Для получения достоверной информации просим обращаться к официальным источникам: официальному интернет-ресурсу комитета, Telegram-каналу МВК по нераспространению COVID-19 и аккаунтам в социальных сетях Facebook, Instagram и YouTube либо обращаться с письменным запросом в адрес комитета", - говорится в сообщении.

Напомним, в Казахстане от коронавируса прививают подростков от 12 лет и старше. Им ставят прививку препаратом от американской компании Pfizer. Прочитать подробнее о вакцинации детей можно здесь.

На сегодня иммунизацию от КВИ прошли больше 20 тысяч детей. Некоторые из них рассказали, как они перенесли прививку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1944185-rassylku-o-prinuditelnoy-vaktsinatsii-kazahstanskih-shkolnikov-prokommentirovali-v-minzdrave/