Медсестру подозревают в фиктивной вакцинации от COVID-19 в Павлодаре

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Павлодарские полицейские выяснили, что в одной из поликлиник проводится фиктивная вакцинация от коронавируса. По подозрению в совершении преступления задержали медсестру, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

По версии правоохранителей, медсестра, выполнявшая работу по вакцинации от КВИ, неоднократно получала деньги от граждан за проведение фиктивной вакцинации.

Общая сумма, по данным полиции, составила 160 тыс. тенге.

В ее отношении было начато досудебное расследование по статье 247 УК РК ("Получение незаконного вознаграждения"). В качестве меры пресечения было избрано обязательство о явке.

Кроме того, в полиции напомнили о том, что в июле в Павлодарской области задержали медработников одной из павлодарских поликлиник. Их подозревали в подделке паспортов вакцинации и ложной регистрации в базе данных вакцинированных за деньги.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1944070-medsestru-podozrevayut-v-fiktivnoy-vaktsinatsii-ot-covid-19-v-pavlodare/