Названы условия, при которых в Алматы разрешат новогодние корпоративы

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Смогут ли алматинцы устроить корпоративы на Новый год, рассказал заместитель главного санврача города Садвакас Байгабулов, передает NUR.KZ.

Так, по его словам, в настоящее время в действующих карантинных требованиях не имеется запретов для субъектов бизнеса на проведение новогодних корпоративов на объектах Ashyq, но есть ограничения.

"Это - наличие "зеленого" статуса у посетителей, персонала заведения и организаторов мероприятия, а также "норматив" заполняемости заведений в зависимости от "зоны", в которой будет находится город Алматы в период новогодних праздников:

в "зеленой" зоне - заполняемость до 50%, не более 100 мест;

в "желтой" зоне - заполняемость до 50%, не более 70 мест;

в "красной" зоне - заполняемость до 50%, не более 50 мест", - рассказал Байгабулов.

При этом, он подчеркнул, что от алматинцев зависит то, будет ли город находиться в это время в "зеленой" зоне. Для этого нужно активно прививаться от коронавируса, соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Если же ситуация будет ухудшаться, то карантинные меры будут ужесточены. В том числе, возможен запрет на проведение новогодних корпоративов.

Напомним, ранее Жандарбек Бекшин говорил о том, что в декабре может быть рост заболеваемости и алматинцы могут "испортить себе Новый год". Он также сообщил, что если эпидситуация улучшаться не будет, то и ограничения не будут смягчаться.

В свою очередь министр Алексей Цой говорил о том, что возможность проведения новогодних праздников зависит от эпидситуации в каждом конкретном регионе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1944092-nazvany-usloviya-pri-kotoryh-v-almaty-razreshat-novogodnie-korporativy/