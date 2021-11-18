Непривитое население может спровоцировать заболеваемость КВИ, предупредил Бекшин

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По словам главного санитарного врача Алматы Жандарбека Бекшина, в декабре может быть повышение роста заболеваемости коронавирусом, которое может спровоцировать непривитое население. Об этом он заявил сегодня на брифинге в РСК, передает корреспондент NUR.KZ.

"Когорта людей, которая отказывается вакцинироваться, может спровоцировать рост заболеваемости в декабре. Нужно активно вакцинироваться, не смотреть на соседа, товарища, принимать решение.

На сегодня мы имеем 48,1% провакцинированных, в то же время половина занимает выжидательную позицию. Меньше сомнений, больше активности, тогда мы сможем с уверенностью говорить, что будет такая ситуация в декабре. Непривитое население может спровоцировать заболеваемость", - сообщил Бекшин.

Ранее аким Алматы Бакытжан Сагинтаев предостерег алматинцев от нового всплеска заболеваемости COVID-19. По мнению акима, если алматинцы не начнут активно вакцинироваться сегодня, то завтра они "сами себе испортят Новый год".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1942866-neprivitoe-naselenie-mozhet-sprovotsirovat-zabolevaemost-kvi-predupredil-bekshin/