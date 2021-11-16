Будут ли вводить ограничения для невакцинированных детей, рассказал Цой

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Глава Минздрава в кулуарах правительства прокомментировал вопрос о том, планируется ли вводить ограничения для невакцинированных против КВИ детей - в Казахстане начали прививать подростов в возрасте от 12 лет препаратом Pfizer, передает корреспондент

Представители СМИ напомнили, что ранее в Нур-Султане ввели ограничения для невакцинированного взрослого населения. В частности, астанчане с "синим" статусом теперь не могут посещать ТРЦ и в выходные, и в будние дни.

В этой связи они поинтересовались, не планируется ли подобные ограничения вводить для невакцинированных подростков, так как в стране началась кампания по их иммунизации. Журналисты спросили также, планируется ли интегрировать данные о вакцинированных подростках в системе Ashyq.

"На данный момент в системе Ashyq имеются данные только взрослого населения. А в дальнейшем - сейчас этот вопрос рассматривается. Пока у нас в Ashyq только взрослое население", - ответил министр здравоохранения Алексей Цой.

Ранее представитель Минздрава на брифинге в СЦК ответил на вопрос, планируется ли детей наделять "зеленым", "синим" или "красным" статусами вакцинации против КВИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1942380-budut-li-vvodit-ogranicheniya-dlya-nevaktsinirovannyh-detey-rasskazal-tsoy/