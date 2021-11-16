Более 41,5% населения привилось от COVID-19: Минздрав обратился к казахстанцам

Иллюстративное фото: акимат Алматы

Глава Минздрава на заседании кабмина сообщил, что к этому часу против КВИ привито 41,5% от общей численности населения страны. Министр попросил невакцинированных граждан принять решение в пользу иммунизации, передает корреспондент NUR.KZ.

Алексей Цой отметил, что в стране продолжается вакцинация населения против КВИ. К этому часу первым компонентом привито более 8,5 млн человек, охват подлежащего вакцинации взрослого населения составил 75,1%, или 45,3% от численности населения, вторым компонентом привито около 7,8 млн человек, то есть 68,8% подлежащего вакцинации населения, или 41,5% от общей численности населения.

"Согласно мирового рейтинга из 207 стран, где проводится вакцинация против коронавирусной инфекции, Казахстан по охвату населения вакцинацией двумя дозами против КВИ находится на 104 месте - страна достигла охвата вакцинацией более 41,5% от численности населения. Среди стран СНГ Казахстан лидирует по охвату вакцинации населения двумя дозами", - подчеркнул министр.

По его словам, анализ заболеваемости показал, что основная доля заболевших и больных с тяжелым течением КВИ приходится на невакцинированное население.

"Удельный вес заболевших невакцинированных к числу зарегистрированных больных КВИ с 1 февраля составляет почти 95%, тогда как вакцинированных граждан заболело лишь 5%. Аналогичная ситуация складывается и с количеством больных, находящихся на искусственной вентиляции легких, среди которых почти 96% приходится на невакцинированных.

Представленные данные еще раз наглядно демонстрируют эффективность вакцинации. В этой связи еще раз хочу обратиться к населению и призвать граждан, которые до настоящего времени еще не вакцинировались, принять правильное решение в пользу вакцинации", - резюмировал глава Минздрава.

По его словам, это позволит сохранить не только свое здоровье, но и здоровье близких и коллег.

Напомним, во время заседания Цой попросил правительство поддержать проект поставки Pfizer на коммерческий рынок. Кабмин поддержал это решение. Это означает, что в скором времени казахстанцы смогут привиться вакциной Pfizer платно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1942364-protiv-kvi-privito-bolee-415-ot-chislennosti-naseleniya-minzdrav-obratilsya-k-kazahstantsam/