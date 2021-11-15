Премьер-министр Казахстана: Ревакцинацию обязательно буду делать

Аскар Мамин получает вакцину. Фото: primeminister.kz

Премьер-министр страны Аскар Мамин заявил, что намерен ревакцинироваться против коронавируса, передает NUR.KZ.

"Ревакцинацию я буду обязательно делать. Я даже, может, на этой неделе постараюсь или на следующей неделе", – сообщил премьер.

Мамин напомнил, что в июне этого года он привился "Спутником V". На этот раз, по рекомендации врачей, он хочет получить уже другую вакцину.

"Сейчас есть и Pfizer, и наш QazVac, и китайские вакцины. Сейчас большой перечень вакцин. Посоветуюсь со специалистами: еще не определился, какой буду ревакцинироваться. Как раз надо 6-8 месяцев с момента первой вакцинации", – сказал Мамин на встрече с представителями СМИ.

Ранее в ходе той же встречи Аскар Мамин заявил, что применение вакцины Pfizer в Казахстане могут расширить.

На прошлой неделе глава Минздрава Алексей Цой сообщил, что ревакцинация в Казахстане начнется с 22 ноября и будет проходить в два этапа.

В первую очередь планируется привить лиц из группы риска – медработников, педагогов, персонал и контингент медико-социальных учреждений, закрытых детских учреждений, сотрудников силовых структур. Кроме того, к ревакцинации без учета установленных сроков допускаются лица старше 60 лет, а также лица, самостоятельно прошедшие исследование и имеющие отрицательный результат теста на антитела против КВИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1942264-premer-ministr-kazahstana-revaktsinatsiyu-obyazatelno-budu-delat/