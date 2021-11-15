Применение вакцины Pfizer в Казахстане могут расширить

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В правительстве Казахстана хотят расширить список тех, кому можно получить вакцину производства Pfizer/BioNTech, передает NUR.KZ.

В нашей стране данный препарат используют для вакцинации подростков, а также беременных и кормящих женщин. Но уже в скором времени этот список может пополниться и другими категориями лиц.

"Ищем решение для того, чтобы другие категории граждан имели возможность получить эту вакцину", – сказал премьер-министр РК Аскар Мамин на встрече с представителями СМИ.

Окончательное решение по этому вопросу правительство планирует объявить уже на этой неделе.

Напомним, первую партию вакцины производства Pfizer/BioNTech доставили в Казахстан 10 ноября, после чего ее начали распределять по регионам. Через несколько дней началась вакцинация этим препаратом.

Ранее в ДСЭК Алматы дали совет тем, кто не входит в список вакцинируемых данным препаратом, но хочет им привиться.

Comirnaty – вакцина на базе мРНК против COVID-19, разработанная немецкой биотехнологической компанией BioNTech при сотрудничестве с американской Pfizer и китайской Fosun Pharma. В Казахстане одобрена для вакцинации подростков, а также беременных и кормящих женщин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1942251-primenenie-vaktsiny-ot-pfizer-v-kazahstane-mogut-rasshirit/