Сколько женщин и детей могут привить в Нур-Султане, рассказали в УОЗ

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Пресс-секретарь столичного управления общественного здравоохранения Айгерим Ардак рассказала, сколько детей и женщин, проживающих в городе, могут привить против коронавируса, передает корреспондент NUR.KZ.

Ардак напомнила, что в столицу привезли 35 100 доз вакцины Pfizer. Ею планируют привить кормящих и беременных женщин, а также подростков с 12 до 17 лет.

"Всего в столице насчитывается 5 тысяч беременных, 28 тысяч кормящих мам и 63 тысячи детей. Списки формируются, уже предварительно есть данные. Списки дополняются, так как были те, кто ранее отказался от вакцинации, но позже передумал. С родителями проводим работу, классные часы, собрания. Совместно с управлением образования работаем – чтобы получать списки от них каждый день", – сообщила она.

При этом она отметила, что детей будут прививать по выбору – либо в медпунктах школ, либо в поликлинике по месту жительства.

"Pfizer в ТРЦ прививать не будут, только в медпунктах школ и медорганизациях. Один флакон рассчитан на 6 человек, но если со "Спутник V" было, что когда вскрывали флакон, нужно было сразу привить 5 человек, то Pfizer до 6 часов после вскрытия можно использовать", – пояснила пресс-секретарь столичного УОЗ.

Ранее мы рассказывали о первом подростке из столицы, привившемся вакциной производства Pfizer/BioNTech.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1942219-skolko-zhenschin-i-detey-mogut-privit-v-nur-sultane-rasskazali-v-uoz/