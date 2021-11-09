Запрет на доступ граждан с "синим" статусом в ТРЦ Нур-Султана отменили

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В минувшее воскресенье акимат Нур-Султана сообщил, что с 8 ноября в торгово-развлекательные центры и в будни, и в выходные смогут попасть только граждане с "зеленым" статусом в Ashyq. Однако, как стало известно вчера, позже нововведение решили отменить, передает телеканал КТК.

Новые ограничения, анонсированные властями города, сильно запутали астанчан.

Как оказалось, запрет на посещение ТРЦ граждан с "нейтральным" статусом не был согласован главным санврачом столицы. А без его постановления принять такие меры нельзя. Поэтому введение ограничений отменили.

Однако это не означает, что власти Нур-Султана полностью отказались от такой идеи, но ее пришлось отложить.

Между тем, в управлении общественного здравоохранения столицы объяснили, зачем вообще нужны подобные меры.

"Это делается все в целях безопасности. Потому что именно в ТРЦ, как мы видим, большое скопление населения и высокий риск заражения. В этих целях запускаем только с "зеленым" статусом. Пока ожидаем. После постановления санглавврача", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщает телеканал, в распоряжениях властей запутались сами ТРЦ. Поэтому сначала в некоторых центрах доступ для горожан с "синим" статусом все же ограничили, но позже это ограничение отменили.

В палате предпринимателей уже заявили, что из-за неуклюжих действий чиновников бизнес снова понесет убытки. В "Атамекене" считают, что таким способом столичный акимат пытается увеличить темпы вакцинации.

"Сейчас руками бизнеса решать проблемы где-то там, провалы информационной кампании государства – это, наверное, не совсем правильно. Это не изменит картину вакцинации, потому что этот поток выдавится туда, где не будут проверять статус. Они пойдут на рынки, где меньше возможности контролировать все это. Они пойдут на стихийные места торговли. Этот поток куда-то да выдавится. И на картину вакцинации это несильно повлияет", - поделился своим мнением замглавы НПП "Атамекен".

По данным телеканала, темпы вакцинации от коронавируса в Нур-Султане остаются одними из самых низких в стране. При этом ранее сообщалось, что сейчас рассматривается возможность введения запрета на посещения ТРЦ гражданами с "синим" статусом во всем Казахстане.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1941197-zapret-na-dostup-grazhdan-s-sinim-statusom-v-trts-nur-sultana-otmenili/