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Суточный прирост зараженных COVID-19 вырос до 1128 случаев

Врач берет биоматериал на ПЦР-тестирование
Иллюстративное фото: VCG/VCG via Getty Images

За минувшие сутки в Казахстане зарегистрировали 1128 случаев заражения коронавирусом. Обновленные данные опубликовал официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz.

При этом накануне сообщалось о минимальном суточном приросте за последние полгода - в первые с июня в стране выявили менее тысячи случаев заражения. В целом в последние дни в Казахстане наблюдается снижение заболеваемости КВИ - 7 ноября сообщалось о 1349 новых зараженных, 8 ноября - о 1031 случае заражения, 9 ноября этот показатель опустился до 909 случаев.

В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:

  • Нур-Султан - 125
  • Алматы - 134
  • Шымкент - 24
  • Акмолинская область - 70
  • Актюбинская область - 22
  • Алматинская область - 55
  • Атырауская область - 20
  • Восточно-Казахстанская область - 77
  • Жамбылская область - 12
  • Западно-Казахстанская область - 27
  • Карагандинская область - 140
  • Костанайская область - 102
  • Кызылординская область - 19
  • Мангистауская область - 12
  • Павлодарская область - 127
  • Северо-Казахстанская область - 143
  • Туркестанская область - 19

За все время пандемии коронавирусом заразились 951 667 жителей страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1941410-sutochnyy-prirost-zarazhennyh-covid-19-vyros-do-11-tys/