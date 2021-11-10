Суточный прирост зараженных COVID-19 вырос до 1128 случаев

За минувшие сутки в Казахстане зарегистрировали 1128 случаев заражения коронавирусом. Обновленные данные опубликовал официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz.
При этом накануне сообщалось о минимальном суточном приросте за последние полгода - в первые с июня в стране выявили менее тысячи случаев заражения. В целом в последние дни в Казахстане наблюдается снижение заболеваемости КВИ - 7 ноября сообщалось о 1349 новых зараженных, 8 ноября - о 1031 случае заражения, 9 ноября этот показатель опустился до 909 случаев.
В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:
- Нур-Султан - 125
- Алматы - 134
- Шымкент - 24
- Акмолинская область - 70
- Актюбинская область - 22
- Алматинская область - 55
- Атырауская область - 20
- Восточно-Казахстанская область - 77
- Жамбылская область - 12
- Западно-Казахстанская область - 27
- Карагандинская область - 140
- Костанайская область - 102
- Кызылординская область - 19
- Мангистауская область - 12
- Павлодарская область - 127
- Северо-Казахстанская область - 143
- Туркестанская область - 19
За все время пандемии коронавирусом заразились 951 667 жителей страны.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1941410-sutochnyy-prirost-zarazhennyh-covid-19-vyros-do-11-tys/