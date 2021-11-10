Суточный прирост зараженных COVID-19 вырос до 1128 случаев

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За минувшие сутки в Казахстане зарегистрировали 1128 случаев заражения коронавирусом. Обновленные данные опубликовал официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz.

При этом накануне сообщалось о минимальном суточном приросте за последние полгода - в первые с июня в стране выявили менее тысячи случаев заражения. В целом в последние дни в Казахстане наблюдается снижение заболеваемости КВИ - 7 ноября сообщалось о 1349 новых зараженных, 8 ноября - о 1031 случае заражения, 9 ноября этот показатель опустился до 909 случаев.

В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:

Нур-Султан - 125

Алматы - 134

Шымкент - 24

Акмолинская область - 70

Актюбинская область - 22

Алматинская область - 55

Атырауская область - 20

Восточно-Казахстанская область - 77

Жамбылская область - 12

Западно-Казахстанская область - 27

Карагандинская область - 140

Костанайская область - 102

Кызылординская область - 19

Мангистауская область - 12

Павлодарская область - 127

Северо-Казахстанская область - 143

Туркестанская область - 19

За все время пандемии коронавирусом заразились 951 667 жителей страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1941410-sutochnyy-prirost-zarazhennyh-covid-19-vyros-do-11-tys/