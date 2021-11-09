Впервые с июня в Казахстане зафиксировали меньше тысячи случаев заражения КВИ

Обновлена статистика по коронавирусу в Казахстане - за ушедшие сутки инфекцию выявили еще у 909 граждан. Такие данные приводит официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz.
Отметим, что в последние дни в стране наблюдается снижение роста заболеваемости COVID-19 - накануне сообщалось о 1031 случае заражения, за сутки до этого - о 1349 новых зараженных.
При этом, менее тысячи случаев заражения в стране регистрировали в последний раз 22 июня - тогда сообщалось о 943 новых зараженных коронавирусом. После этого число заражений росло, достигнув пика в начале августа. 7 августа в Казахстане был установлен антирекорд - за сутки было выявлено 7899 заражений КВИ.
В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:
- Нур-Султан - 109
- Алматы - 79
- Шымкент - 16
- Акмолинская область - 76
- Актюбинская область - 4
- Алматинская область - 61
- Атырауская область - 9
- Восточно-Казахстанская область - 50
- Жамбылская область - 15
- Западно-Казахстанская область - 10
- Карагандинская область - 109
- Костанайская область - 83
- Кызылординская область - 7
- Мангистауская область - 3
- Павлодарская область - 133
- Северо-Казахстанская область - 135
- Туркестанская область - 10
За все время пандемии в стране зарегистрировали 950 539 зараженных коронавирусом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1941207-vpervye-s-iyunya-v-kazahstane-zafiksirovali-menshe-tysyachi-sluchaev-zarazheniya-kvi/