Впервые с июня в Казахстане зафиксировали меньше тысячи случаев заражения КВИ

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Обновлена статистика по коронавирусу в Казахстане - за ушедшие сутки инфекцию выявили еще у 909 граждан. Такие данные приводит официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz.

Отметим, что в последние дни в стране наблюдается снижение роста заболеваемости COVID-19 - накануне сообщалось о 1031 случае заражения, за сутки до этого - о 1349 новых зараженных.

При этом, менее тысячи случаев заражения в стране регистрировали в последний раз 22 июня - тогда сообщалось о 943 новых зараженных коронавирусом. После этого число заражений росло, достигнув пика в начале августа. 7 августа в Казахстане был установлен антирекорд - за сутки было выявлено 7899 заражений КВИ.

В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:

Нур-Султан - 109

Алматы - 79

Шымкент - 16

Акмолинская область - 76

Актюбинская область - 4

Алматинская область - 61

Атырауская область - 9

Восточно-Казахстанская область - 50

Жамбылская область - 15

Западно-Казахстанская область - 10

Карагандинская область - 109

Костанайская область - 83

Кызылординская область - 7

Мангистауская область - 3

Павлодарская область - 133

Северо-Казахстанская область - 135

Туркестанская область - 10

За все время пандемии в стране зарегистрировали 950 539 зараженных коронавирусом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1941207-vpervye-s-iyunya-v-kazahstane-zafiksirovali-menshe-tysyachi-sluchaev-zarazheniya-kvi/