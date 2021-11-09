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Впервые с июня в Казахстане зафиксировали меньше тысячи случаев заражения КВИ

Женщина в маске идет по улице
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Обновлена статистика по коронавирусу в Казахстане - за ушедшие сутки инфекцию выявили еще у 909 граждан. Такие данные приводит официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz.

Отметим, что в последние дни в стране наблюдается снижение роста заболеваемости COVID-19 - накануне сообщалось о 1031 случае заражения, за сутки до этого - о 1349 новых зараженных.

При этом, менее тысячи случаев заражения в стране регистрировали в последний раз 22 июня - тогда сообщалось о 943 новых зараженных коронавирусом. После этого число заражений росло, достигнув пика в начале августа. 7 августа в Казахстане был установлен антирекорд - за сутки было выявлено 7899 заражений КВИ.

В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:

  • Нур-Султан - 109
  • Алматы - 79
  • Шымкент - 16
  • Акмолинская область - 76
  • Актюбинская область - 4
  • Алматинская область - 61
  • Атырауская область - 9
  • Восточно-Казахстанская область - 50
  • Жамбылская область - 15
  • Западно-Казахстанская область - 10
  • Карагандинская область - 109
  • Костанайская область - 83
  • Кызылординская область - 7
  • Мангистауская область - 3
  • Павлодарская область - 133
  • Северо-Казахстанская область - 135
  • Туркестанская область - 10

За все время пандемии в стране зарегистрировали 950 539 зараженных коронавирусом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1941207-vpervye-s-iyunya-v-kazahstane-zafiksirovali-menshe-tysyachi-sluchaev-zarazheniya-kvi/