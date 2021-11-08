Суточный прирост зараженных COVID-19 в Казахстане снизился до 1031 случая

Иллюстративное фото: Ma Mingyan/China News Service via Getty Images

1031 казахстанец заразились коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки. Актуальные на утро 8 ноября данные опубликовал официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz.

Отметим, накануне сообщалось о 1349 случаях заражения КВИ, днем ранее суточный прирост зараженных COVID-19 составил 1328 случаев.

В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:

Нур-Султан - 115

Алматы - 135

Шымкент - 10

Акмолинская область - 89

Актюбинская область - 9

Алматинская область - 34

Атырауская область - 12

Восточно-Казахстанская область - 60

Жамбылская область - 16

Западно-Казахстанская область - 15

Карагандинская область - 111

Костанайская область - 119

Кызылординская область - 15

Мангистауская область - 6

Павлодарская область - 139

Северо-Казахстанская область - 142

Туркестанская область - 4

За все время пандемии коронавирус был выявлен у 949 630 жителей страны.

Напомним, в Нур-Султане горожанам с "синим" статусом в Ashyq запретили посещать торгово-развлекательные центры - теперь и в будни, и в выходные дни попасть в ТРЦ смогут только граждане с "зеленым" статусом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1940988-sutochnyy-prirost-zarazhennyh-covid-19-v-kazahstane-snizilsya-do-1031/