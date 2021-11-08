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Суточный прирост зараженных COVID-19 в Казахстане снизился до 1031 случая

Медик держит в руках пробирки с биоматериалом
Иллюстративное фото: Ma Mingyan/China News Service via Getty Images

1031 казахстанец заразились коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки. Актуальные на утро 8 ноября данные опубликовал официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz.

Отметим, накануне сообщалось о 1349 случаях заражения КВИ, днем ранее суточный прирост зараженных COVID-19 составил 1328 случаев.

В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:

  • Нур-Султан - 115
  • Алматы - 135
  • Шымкент - 10
  • Акмолинская область - 89
  • Актюбинская область - 9
  • Алматинская область - 34
  • Атырауская область - 12
  • Восточно-Казахстанская область - 60
  • Жамбылская область - 16
  • Западно-Казахстанская область - 15
  • Карагандинская область - 111
  • Костанайская область - 119
  • Кызылординская область - 15
  • Мангистауская область - 6
  • Павлодарская область - 139
  • Северо-Казахстанская область - 142
  • Туркестанская область - 4

За все время пандемии коронавирус был выявлен у 949 630 жителей страны.

Напомним, в Нур-Султане горожанам с "синим" статусом в Ashyq запретили посещать торгово-развлекательные центры - теперь и в будни, и в выходные дни попасть в ТРЦ смогут только граждане с "зеленым" статусом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1940988-sutochnyy-prirost-zarazhennyh-covid-19-v-kazahstane-snizilsya-do-1031/