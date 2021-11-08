Суточный прирост зараженных COVID-19 в Казахстане снизился до 1031 случая

1031 казахстанец заразились коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки. Актуальные на утро 8 ноября данные опубликовал официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz.
Отметим, накануне сообщалось о 1349 случаях заражения КВИ, днем ранее суточный прирост зараженных COVID-19 составил 1328 случаев.
В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:
- Нур-Султан - 115
- Алматы - 135
- Шымкент - 10
- Акмолинская область - 89
- Актюбинская область - 9
- Алматинская область - 34
- Атырауская область - 12
- Восточно-Казахстанская область - 60
- Жамбылская область - 16
- Западно-Казахстанская область - 15
- Карагандинская область - 111
- Костанайская область - 119
- Кызылординская область - 15
- Мангистауская область - 6
- Павлодарская область - 139
- Северо-Казахстанская область - 142
- Туркестанская область - 4
За все время пандемии коронавирус был выявлен у 949 630 жителей страны.
Напомним, в Нур-Султане горожанам с "синим" статусом в Ashyq запретили посещать торгово-развлекательные центры - теперь и в будни, и в выходные дни попасть в ТРЦ смогут только граждане с "зеленым" статусом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1940988-sutochnyy-prirost-zarazhennyh-covid-19-v-kazahstane-snizilsya-do-1031/