Число случаев заражения COVID-19 в Казахстане выросло до 1349. В "лидерах" Алматы

Иллюстративное фото: Sonu Mehta/Hindustan Times via Getty Images

За ушедшие сутки в Казахстане зарегистрировали 1349 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz. Отметим, что накануне сообщалось о 1328 новых зараженных.

В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:

Нур-Султан - 104

Алматы - 211

Шымкент - 31

Акмолинская область - 97

Актюбинская область - 25

Алматинская область - 89

Атырауская область - 19

Восточно-Казахстанская область - 82

Жамбылская область - 18

Западно-Казахстанская область - 52

Карагандинская область - 129

Костанайская область - 128

Кызылординская область - 32

Мангистауская область - 5

Павлодарская область - 142

Северо-Казахстанская область - 161

Туркестанская область - 24

За все время пандемии в Казахстане коронавирусом заразились 948 599 человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1940915-koronavirus-v-kazahstane-sutochnyy-prirost-vyros-do-1349-sluchaev/