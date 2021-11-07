Число случаев заражения COVID-19 в Казахстане выросло до 1349. В "лидерах" Алматы

За ушедшие сутки в Казахстане зарегистрировали 1349 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz. Отметим, что накануне сообщалось о 1328 новых зараженных.
В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:
- Нур-Султан - 104
- Алматы - 211
- Шымкент - 31
- Акмолинская область - 97
- Актюбинская область - 25
- Алматинская область - 89
- Атырауская область - 19
- Восточно-Казахстанская область - 82
- Жамбылская область - 18
- Западно-Казахстанская область - 52
- Карагандинская область - 129
- Костанайская область - 128
- Кызылординская область - 32
- Мангистауская область - 5
- Павлодарская область - 142
- Северо-Казахстанская область - 161
- Туркестанская область - 24
За все время пандемии в Казахстане коронавирусом заразились 948 599 человек.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1940915-koronavirus-v-kazahstane-sutochnyy-prirost-vyros-do-1349-sluchaev/