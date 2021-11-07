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Число случаев заражения COVID-19 в Казахстане выросло до 1349. В "лидерах" Алматы

Врач берет биоматериал на ПЦР-тестирование
Иллюстративное фото: Sonu Mehta/Hindustan Times via Getty Images

За ушедшие сутки в Казахстане зарегистрировали 1349 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz. Отметим, что накануне сообщалось о 1328 новых зараженных.

В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:

  • Нур-Султан - 104
  • Алматы - 211
  • Шымкент - 31
  • Акмолинская область - 97
  • Актюбинская область - 25
  • Алматинская область - 89
  • Атырауская область - 19
  • Восточно-Казахстанская область - 82
  • Жамбылская область - 18
  • Западно-Казахстанская область - 52
  • Карагандинская область - 129
  • Костанайская область - 128
  • Кызылординская область - 32
  • Мангистауская область - 5
  • Павлодарская область - 142
  • Северо-Казахстанская область - 161
  • Туркестанская область - 24

За все время пандемии в Казахстане коронавирусом заразились 948 599 человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1940915-koronavirus-v-kazahstane-sutochnyy-prirost-vyros-do-1349-sluchaev/