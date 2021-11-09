Инфекционист сообщил, что штамм "дельта" способен уклоняться от антител

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Инфекционист рассказал, что штамм "дельта" способен уклоняться от антител, передает РИА Новости.

"Он обладает и свойствами быстрее передаваться от человека к человеку, и ускользать от нейтрализующего действия антител вследствие вакцинопрофилактики и ранее перенесенного заболевания, и он обладает большей патогенностью, то есть способен вызывать более тяжелый случай заболевания с большей вероятностью неблагоприятного исхода", - говорит главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов.

Он добавил, что вариант "дельта" отличается от базового штамма COVID-19.

Ранее врачи рассказали, какое количество антител необходимо для защиты от штаммов коронавирусной инфекции. А также назвали группу людей, для которых риск заболеть COVID-19 наиболее низкий.

Также мы писали об исследовании американских ученых, которые обнаружили антитело, способное бороться с коронавирусами будущего.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1941309-infektsionist-soobschil-chto-shtamm-delta-sposoben-uklonyatsya-ot-antitel/