Ученые из США обнаружили уникальное антитело, способное бороться с коронавирусами будущего

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Ученые из США в ходе исследования выявили антитело, которое способно бороться с различными коронавирусами, передает сайт Университета Дьюка.

В совместном исследовании ученые Университетов Дьюка и Северной Каролины проанализировали образцы крови переболевшего в начале 2000-х инфекцией SARS-CoV-1, а также перенесшего недавно COVID-19.

Дело в том, что когда вирус мутирует, некоторые его части изменяются, поэтому становятся неуязвимыми для ряда антител.

Но при этом все же некоторые из них остаются неизменными, несмотря на мутации. Исследователи решили сосредоточиться на тех, что воздействуют именно на эти участки.

Они идентифицировали 1700 антител были выделены 50, которые могли связываться как и с SARS-CoV-1, так и с SARS-CoV-2. В конечном итоге был выявлено одно, которое было особенно мощным.

Исследование на мышах показало, что оно эффективно против COVID-19 и вариантов вируса.

Ранее группа британских специалистов обнаружили ген, который увеличивает риск тяжелого COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1941029-uchenye-iz-ssha-obnaruzhili-unikalnoe-antitelo-sposobnoe-borotsya-s-koronavirusami-buduschego/