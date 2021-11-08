Названа группа людей, для которых COVID-19 наименее опасен

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Врач рассказал о людях, которые наиболее защищены от заражения COVID-19, передает Эхо Москвы.

По мнению доктора медицинских наук, эпидемиолога Михаила Фаворова, самый защищенный от заражения COVID-19 человек тот, который переболел и через полгода или девять месяцев привился.

А тем, кто не болел, но вакцинировался ранее, желательно ревакцинироваться другим препаратом.

"Спутник" сделали, постарайтесь сделать "КовиВак" через шесть-девять месяцев, вы будете практически как переболевший и вакцинировавшийся "Спутником", - говорит Фаворов.

Напомним, врачи рассказали, сколько может держаться температура при COVID-19, какие симптомы стали чаще встречаться у заболевших коронавирусом и назвали болезни, при которых COVID-19 может быть намного опаснее.

Также мы писали, что ученые из США обнаружили уникальное антитело, эффективное против коронавирусов будущего. И что в Венесуэле началась вакцинация от COVID-19 детей от двух лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1941132-nazvana-gruppa-lyudey-dlya-kotoryh-covid-19-naimenee-opasen/