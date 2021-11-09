Врач рассказал, сколько нужно антител для защиты от штаммов коронавируса

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Инфекционист назвал необходимое количество антител для борьбы со штаммами коронавируса, передает РИА Новости.

ВОЗ недавно ввела общий для всех стран новый стандарт определения уровня антител banding antibody units (нейтрализующие единицы антител).

По словам инфекциониста Евгения Тимакова, для старых вариантов следует иметь 150 BAU, а для новых штаммов в полтора раза больше.

"Самый агрессивный штамм - это "дельта", для него достаточно 300 BAU для того, чтобы не заболеть в серьезной форме. Для того чтобы не заболеть ковидом - 500 международных единиц. Для старых генераций коронавируса, которые уханьские последователи были, которые итальянские и так далее, достаточно было 150 BAU, для штаммов, уже мутирующих, штамма "альфа" - это количество должно быть в полтора раза больше", - говорит Тимаков.

Ранее о необходимом количестве антител для защиты от COVID-19 рассказал ученый Александр Гинцбург.

Напомним, названо наиболее опасное последствие заболевания коронавирусной инфекцией для детей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1941233-vrach-rasskazal-skolko-nuzhno-antitel-dlya-zaschity-ot-shtammov-koronavirusa/