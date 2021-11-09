Полеты из Нур-Султана в Бишкек возобновятся с 17 ноября

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Air Astana вновь начнет выполнять рейсы из Нур-Султана в Бишкек. Начало полетов запланировано на 17 ноября, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Как сообщили в авиакомпании, полеты будут выполняться на воздушных суднах марки Embraer E190-E2 каждую среду и воскресенье.

Кроме того, уже с декабря прибавится еще два еженедельных рейса - по понедельникам и пятницам.

При этом, отмечается, что из Алматы в Бишкек авиакомпания выполняет рейсы каждый день.

Также в Air Astana рассказали, что самолеты Embraer E190-E2 представлены в компоновке премиум-эконом и эконом-класс.

Среди преимуществ премиум эконом-класса называют такие, как сервис и питание бизнес-класса, доступ в зал ожидания Air Astana, приоритетное обслуживание и увеличенная норма багажа.

Помимо вышесказанного, клиентам авиакомпании напомнили, что пассажиры, которые вылетают в Бишкек, включая граждан Кыргызстана, транзитных пассажиров и детей старше 6 лет, должны предъявить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, полученную в течение 3 суток до прибытия.

Это требование не распространяется на пассажиров, прошедших полный курс вакцинации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1941255-polety-iz-nur-sultana-v-bishkek-vozobnovyatsya-s-17-noyabrya/