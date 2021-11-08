Названы болезни, при которых COVID-19 может быть еще опаснее

Иллюстративное фото: pexels.com

Так как COVID-19 в первую очередь затрагивает легкие человека, есть ряд сопутствующих заболеваний, при которых он может стать еще опаснее, передает Sputnik Россия.

Один из недугов - идиопатический легочный фиброз, при котором у человека 70 лет и старше запускаются элементы преждевременного старения. Легкие в таком случае начинают "сморщиваться".

"На фоне коронавируса запускаются ровно такие же процессы в легком. Еще есть хроническая обструктивная болезнь легких, которая появляется из-за курения, и она тоже "старит" легкие. Если происходит совмещение этих болезней с COVID-19, то это как атомная бомба, которая взрывается внутри организма человека", - говорит врач-пульмонолог, профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ имени Евдокимова Сергей Бабак.

Чем меньше стаж курения, тем выше вероятность восстановления. Специалист поделился формулой, с помощью которой можно подсчитать индекс курения.

"Есть формула, чтобы посчитать индекс курения или число пачка/лет. Для этого берем количество сигарет, выкуриваемое в день, умножаем на количество лет курения, а потом делим на двадцать. Если полученное число больше 10, то там высок риск болезни, которая потребует восстановления с помощью лекарств. Если получилось до 10 пачка/лет, то отказ от курения уже через шесть месяцев приведет к восстановлению легочных функций на 40 процентов", - объяснил Бабак.

Пульмонолог посоветовал привиться от COVID-19 и отказаться от курения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1941009-nazvany-bolezni-pri-kotoryh-covid-19-mozhet-byt-esche-opasnee/