Врачи рассказали, сколько может держаться температура при COVID-19

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Одним из симптомов при COVID-19 является повышенная температура. Врачи объяснили, сколько времени она может держаться, передает Доктор Питер.

Температура может держаться на протяжении 10 дней. И в данном случае важно понимать, идет ли она на понижение или наоборот повышается.

"Но даже до седьмого-восьмого дня можно не паниковать при высокой температуре, если у вас нет серьезных хронических заболеваний. Речь идет о показателе выше, чем 38 градусов. Такую температуру надо сбивать - при помощи жаропонижающих", - говорит терапевт Елена Черненко.

По ее словам, ситуации могут быть разные. К примеру, некоторые могут лежать 10 дней с температурой, а потом выздороветь без негативных последствий для легких. А других симптом особо не мучает, но через несколько дней их состояние резко ухудшается.

Другой врач Марьяна Лысенко говорит, если человек испытывает лихорадку, боль в горле, интенсивные боли в суставах, а также повышенную температуру в течение двух суток, нужно срочно вызывать медиков.

Опасность для человеческого здоровья представляют перекрестные инфекции в виде COVID-19 и гриппа одновременно. И при этом точно невозможно сказать, как это может отразиться на пациенте.

Ранее мы писали, какие симптомы стали чаще встречаться у болеющих COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1941065-vrachi-rasskazali-skolko-mozhet-derzhatsya-temperatura-pri-covid-19/