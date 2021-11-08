Врач объяснила, какие симптомы стали чаще встречаться у заболевших COVID-19

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Специалист из Роспотребнадзора рассказала, какие симптомы стали чаще встречаться у пациентов с COVID-19, передает РИА Новости.

"Симптомы все больше начали напоминать ОРВИ или грипп - подавляющее большинство пациентов отмечают насморк, боли в горле, а вот потеря обоняния и вкуса отошли на второй план. В 30-50 процентов случаев в дебюте болезни стала встречаться диарея и другие проблемы со стороны ЖКТ", - говорит заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор Наталья Пшеничная.

Она добавила, что вирус может размножаться в кишечнике человека после выздоровления или присутствовать там спустя несколько месяцев после болезни.

Напомним, другой специалист из Роспотребнадзора оценила риск заражения коронавирусом от привитого человека. А терапевт назвал способы защиты от гриппа и COVID-19 в межсезонный период.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1940997-vrach-obyasnila-kakie-simptomy-stali-chasche-vstrechatsya-u-zabolevshih-covid-19/