Вакцинация от COVID-19 детей от двух лет началась в Венесуэле

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С 8 ноября в Венесуэле начинается вакцинация против коронавируса детей от двух лет, передает Venezolana de Televisión.

О старте кампании объявил президент республики Николас Мадуро в воскресенье.

Он отметил, что к 30 ноября планируется вакцинировать 80 процентов населения, а к 31 декабря – 90 процентов.

"Вакцинировано 70% населения Венесуэлы. Я должен сообщить, что в понедельник, 8 ноября, в Венесуэле начнется вакцинация детей старше двух лет", - сказал Николас Мадуро.

Как пишет ТАСС, с начала пандемии в республике коронавирусом заразились более 412 тыс. человек, 4 955 умерли от последствий заражения. Правительство страны использует для вакцинации препараты, полученные от России, Китая и Кубы.

Ранее мы писали, что Куба первая в мире начала вакцинировать детей с 2 лет от COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1941012-vaktsinatsiya-ot-covid-19-detey-ot-dvuh-let-nachalas-v-venesuele/