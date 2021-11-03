"Люди потеряют работу и доходы": аким СКО обратился к населению из-за непростой эпидситуации

Кумар Аксакалов. Фото: официальный сайт акимата СКО

Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов призвал жителей региона обезопасить себя и своих близких и присоединиться к кампании по всеобщей вакцинации против коронавируса. Его обращение появилось на официальном сайте акимата.

Аким отметил, что в регионе складывается непростая ситуация. Здесь ежедневно выявляют сотни новых случаев заражения. Причем практически все пациенты – невакцинированные граждане. На данный момент по области еще не привито 120 тысяч взрослого населения.

Аксакалов напомнил, что в зоне риска – пожилые люди. Они же являются основной частью пациентов в "инфекционках". На сегодня только 21% пенсионеров имеет паспорта вакцинации.

Аким области отметил, что детям нужно позаботиться о своих родителях, надо донести до них правильную информацию о вакцинации.

"Я верю, что среди 120 тысяч непривитых людей много сознательных и ответственных. Я вакцинировался, моя семья тоже. Это безопасно и эффективно. Мои слова подтвердят и 250 тысяч североказахстанцев, которые также привились", – сказал Кумар Аксакалов.

Издание Sputnik Казахстан дополнило слова акима. Он предупредил, что если распространение вируса не замедлится, то власти будут вынуждены вернуться к строгим мерам.

"Будем вынуждены приостановить плановую госпитализацию, поскольку медучреждения будут переоборудованы под ковидные госпитали. Предприятия опять уйдут на карантин, объекты торговли вновь остановят свою работу. Экономика получит непоправимый удар. Люди потеряют работу и доходы, сократятся налоговые поступления. Это негативно скажется на бюджете области. Никто в этом не заинтересован", – констатировал Аксакалов.

Отметим, что за последние сутки в стране подтвердились 1312 новых случаев заражения коронавирусом. Из них в СКО – 145, это один из "лидирующих" показателей. Кроме того, регион наравне с другими тремя находится в "красной" зоне.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1940259-lyudi-poteryayut-rabotu-i-dohody-akim-sko-obratilsya-k-naseleniyu-iz-za-neprostoy-epidsituatsii/