Еще один регион Казахстана пополнил "зеленую" зону по COVID-19

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

За последние сутки произошли изменения в "цветовой" матрице по коронавирусу. Судя по ней, в одном из регионов Казахстана улучшилась эпидситуация, сообщает МВК по нераспространению COVID-19 в своем официальном Telegram-канале.

Речь идет о Кызылординской области: днем ранее она находилась в "желтой" зоне по COVID-19, сейчас же она располагается в "зеленой".

В целом, регионы распределились по зонам следующим образом:

"Красная": Костанайская, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области;

Костанайская, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области; "Желтая": Нур-Султан и Алматы, а также Карагандинская и Восточно-Казахстанская области;

Нур-Султан и Алматы, а также Карагандинская и Восточно-Казахстанская области; "Зеленая": город Шымкент, Актюбинская, Атырауская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская и Мангистауская области.

За 2 ноября в стране зарегистрировали 1312 новых случаев заражения коронавирусом. Из них в Кызылординской области – всего 24.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1940242-esche-odin-region-kazahstana-popolnil-zelenuyu-zonu-po-covid-19/