Коронавирус выявили еще у 1312 казахстанцев

За последние сутки в Казахстане зарегистрировано 1 312 новых случаев заболевания инфекцией COVID-19, сообщает МВК по нераспространению КВИ в своем официальном Telegram-канале.
За последний месяц динамику заболеваемости можно назвать положительной: 2 октября КВИ диагностировали 1953 казахстанцам, неделю назад этот же показатель составлял 1551.
Что касается новых случаев – больше всего их зафиксировано в Алматы (166) и Павлодарской области (156). Чуть меньше – в Карагандинской и Северо-Казахстанской областях (по 145), а также в столице республики (140).
В целом, в разрезе регионов ситуация с новыми случаями такова:⠀
- в городе Нур-Султан – 140;
- в городе Алматы – 166;
- в городе Шымкент – 35;
- в Акмолинской области – 105;
- в Актюбинской области – 18;
- в Алматинской области – 91;
- в Атырауской области – 20;
- в ВКО – 75;
- в Жамбылской области – 11;
- в ЗКО – 49;
- в Карагандинской области – 145;
- в Костанайской области – 114;
- в Кызылординской области – 24;
- в Мангистауской области – 5;
- в Павлодарской области – 156;
- в СКО – 145;
- в Туркестанской области – 13.
Всего в стране подтверждено 943 105 случаев.
По данным, опубликованным в Telegram-канале Минздрава, за 1 ноября от COVID-19 скончались 19 человек. В этот же день пневмонию с признаками КВИ диагностировали 180 казахстанцам, 7 человек умерли от ее осложнений.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1940238-koronavirus-vyyavili-esche-u-1312-kazahstantsev/