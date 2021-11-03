Коронавирус выявили еще у 1312 казахстанцев

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За последние сутки в Казахстане зарегистрировано 1 312 новых случаев заболевания инфекцией COVID-19, сообщает МВК по нераспространению КВИ в своем официальном Telegram-канале.

За последний месяц динамику заболеваемости можно назвать положительной: 2 октября КВИ диагностировали 1953 казахстанцам, неделю назад этот же показатель составлял 1551.

Что касается новых случаев – больше всего их зафиксировано в Алматы (166) и Павлодарской области (156). Чуть меньше – в Карагандинской и Северо-Казахстанской областях (по 145), а также в столице республики (140).

В целом, в разрезе регионов ситуация с новыми случаями такова:⠀

в городе Нур-Султан – 140;

в городе Алматы – 166;

в городе Шымкент – 35;

в Акмолинской области – 105;

в Актюбинской области – 18;

в Алматинской области – 91;

в Атырауской области – 20;

в ВКО – 75;

в Жамбылской области – 11;

в ЗКО – 49;

в Карагандинской области – 145;

в Костанайской области – 114;

в Кызылординской области – 24;

в Мангистауской области – 5;

в Павлодарской области – 156;

в СКО – 145;

в Туркестанской области – 13.

Всего в стране подтверждено 943 105 случаев.

По данным, опубликованным в Telegram-канале Минздрава, за 1 ноября от COVID-19 скончались 19 человек. В этот же день пневмонию с признаками КВИ диагностировали 180 казахстанцам, 7 человек умерли от ее осложнений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1940238-koronavirus-vyyavili-esche-u-1312-kazahstantsev/