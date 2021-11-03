Планирует ли Казахстан закупить вакцину "Спутник" для детей, ответили в Минздраве

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Последние несколько месяцев на слуху новости о российской вакцине "Гам-Ковид-Вак-М" (потенциальное торговое название – "Спутник M") для детей. Недавно российский Минздрав получил пакет документов на ее регистрацию. Корреспондент NUR.KZ обратился в Минздрав Казахстана, чтобы выяснить, планируется ли ее закуп и использование.

"Пока нет. Этот вопрос в министерстве не рассматривался", – сообщили нам в ответ на вопрос, планирует ли Казахстан закупить вакцину "Гам-КОВИД-Вак-М".

При этом в МЗ добавили, что пока для вакцинации подросткам будет доступна лишь вакцина от компании Pfizer. Первая ее поставка планируется уже в этом месяце – об этом стало известно из ответа зампремьера Ералы Тугжанова.

"Всего планируется поставка 4 млн доз указанной вакцины для охвата вакцинацией 2 млн человек", – говорилось в тексте ответа Тугжанова на депутатский запрос.

Ранее министр здравоохранения Алексей Цой заявил, что список прививаемых вакциной от Pfizer в будущем могут расширить.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1940270-vaktsina-sputnik-dlya-podrostkov-planiruet-li-kazahstan-ee-zakupit-otvetili-v-minzdrave/